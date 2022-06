Kde fondy EU pomáhají: Učebna s roboty, rozkvetlá zahrada. Gymnázium se proměnilo i díky fondům EU

Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Zlín (GJŠ) najdete v budově někdejšího Baťova Studijního ústavu na jižním okraji Zlína, přímo v sousedství Památníku Tomáše Bati. V budově, která připomíná nejlepší léta Zlína, již třetím rokem slouží studentům modernizované třetí patro, které vzniklo za podpory z evropských fondů v rámci projektu vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy. Ten fondy EU podpořily 14 miliony korun.

Od svého založení ve školním roce 1992/1993, kdy ve dvou prvních ročnících čtyřletého studia začalo ve škole studovat šedesát studentů, doznala škola do současnosti podstatných změn – a to nejen v počtu studentů, kterých zde dnes mají více než 700 ve 24 třídách osmiletého a čtyřletého studia.



Vedle gymnázia GJŠ Zlín podle názvu i dobré tradice Jazykové školy nabízí také odpolední kurzy s možnosti složit mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny, francouzštiny a němčiny.



Proto si veřejnost často školu spojuje se zaměřením na jazyky. GJŠ má však mnohem širší záběr a věnuje se ještě dalším oborům. Jedním z nich jsou přírodní vědy. „V letech 2013–2019 jsme vybudovali moderní pracoviště pro chemii, biologii, fyziku a geografii, kde studenti pracují ve špičkově vybavených laboratořích a odborných učebnách. Zejména našim nejmladším studentům je věnováno Environmentální pracoviště v přízemí budovy a Arboretum regionální flóry na školní zahradě,“ řekla ředitelka gymnázia Alena Štachová.

Jedním z kroků modernizace školy bylo právě vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy. Na konci projektu začalo studentům sloužit celé jedno patro v novém. Učebny, laboratoře, konferenční sál a mnoho dalšího. „V novém patře má zázemí také školní televize a máme zde i gymnastický sál, který je využíván pro tělesnou výchovu. A rovněž místnost, která slouží pro práci s roboty, které studenti mohou programovat. Školu to zase posunulo někam jinam. Myslím, že to patro se povedlo díky velké dotaci z EU. Kdo tam přijde, je vždycky nadšený. Zatím se nám to pořád daří udržovat ve skvělém stavu, i když už nám slouží třetím rokem, tak stále vypadá jako nové,“ podotkla Štachová.





Ke Gymnáziu a Jazykové škole ve Zlíně patří neodmyslitelně sport, a to od roku 1999, kdy zde otevřeli první sportovní třídu, a stali se jedním z 16 sportovních gymnázií v České republice. Studenti v této třídě musí projít talentovými zkouškami a kromě plnohodnotné výuky se věnují kmenovým sportům, což zde jsou atletika, basketbal, volejbal, házená a plavání, na vrcholové úrovni. Na škole tak studují mistři ČR i Evropy, členové reprezentace či olympionici.

Výtvarná výchova ve francouzštině Nezapomínají zde ani na studenty umělecky a humanitně zaměřené. Kromě volby estetické výchovy podle vlastního zájmu – tedy hudební nebo výtvarná výchova – nabízejí od tercie variantu výtvarné výchovy ve francouzském jazyce. Z obou předmětů je možné maturovat. „Dnes jsme sice třetím největším gymnáziem ve Zlínském kraji, což nám umožňuje nabídnout našim studentům opravdu velké možnosti výběru studijních programů podle individuálního zaměření, ale stále se snažíme o udržování přívětivé a osobní atmosféry, která pro nás byla vždy jedním z významných cílů. Důležité pro školu je, že veřejnost už nás začíná vnímat jinak než jen jako jazykové gymnázium. My jsme se dostali do stavu, kdy je jasné, že podporujeme výuku cizích jazyků, protože to je důležité a nutné, ale podporujeme i přírodní vědy. A to se také projevuje na tom, kam se hlásí naši absolventi. Už to nejsou jen humanitní obory, jsou tam i medicína, farmacie, technické i ekonomické obory. Spektrum se rozšířilo,“ uvedla Štachová. „Dětem vždy říkám, že je sice fajn studovat třeba základy společenských věd, ale také musejí přemýšlet nad tím, jaké budou mít v budoucnu uplatnění. Když někdo vystuduje IT nebo učitelství, má zajištěno, že ho někam vezmou. I tohle je potřeba vnímat. Celkem se nám daří, máme velký zájem o studium u nás. Nemusíme dělat druhé kolo přijímacího řízení. Patříme k těm, o které je několikanásobně vyšší zájem,“ uzavřela. K dlouhodobému zaměření školy patří rovněž podpora technického vzdělávání. Vzhledem k tomu, že úlohou gymnázií je především příprava studentů pro vysokoškolské studium, jde o tři oblasti: informatiku, počítačovou grafiku a robotiku.Ke Gymnáziu a Jazykové škole ve Zlíně patří neodmyslitelně sport, a to od roku 1999, kdy zde otevřeli první sportovní třídu, a stali se jedním z 16 sportovních gymnázií v České republice. Studenti v této třídě musí projít talentovými zkouškami a kromě plnohodnotné výuky se věnují kmenovým sportům, což zde jsou atletika, basketbal, volejbal, házená a plavání, na vrcholové úrovni. Na škole tak studují mistři ČR i Evropy, členové reprezentace či olympionici.