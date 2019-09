KBC plánuje další snižování počtu zaměstnanců v Belgii a Česku

Brusel - Belgická finanční skupina KBC Group, která vlastní mimo jiné českou ČSOB, plánuje další snižování počtu pracovních míst v Belgii a Česku. Belgickou divizi by mělo do konce roku 2022 opustit 1400 zaměstnanců a českou ČSOB v nadcházejících třech letech nejméně 250 zaměstnanců ročně. Oznámila to KBC v dnešním prohlášení.

KBC letos v ČSOB zahájila transformaci, jejíž součástí jsou mimo jiné investice do nového podnikání, integrace administrativních služeb a služeb podpory, automatice a urychlení digitálních procesů. Cílem je zrychlení reakcí na preference zákazníků a rozvoj nových služeb. Změny mají pokračovat a jejich součástí bude i snížení počtu zaměstnanců v managementu. ČSOB plánuje více zaměstnanců, kteří poskytují odborné poradenství klientům, a méně těch zapojených do opakujících se procesů.

ČSOB podle prohlášení za rok do konce června snížila počet zaměstnanců o 400. Ve snižování počtů personálu chce v následujících třech letech pokračovat, ročně by jich mělo odejít nejméně 250. Vzhledem k běžné fluktuaci zaměstnanců firma doufá, že se jí podaří co nejvíce minimalizovat povinné propouštění.

"Předpokládáme, že v nadcházejícím období se budou změny týkat 250 pozic ročně," potvrdil ČTK mluvčí ČSOB Patrik Madle. Banka podle něj využívá automatizace a robotizace rutinních opakujících se činností k tomu, aby se mohla více expertně věnovat klientům. "I nadále počítáme s interními rotacemi a bereme v potaz přirozenou obměnu zaměstnanecké základny," dodal.

Také v Belgii hodlá banka snížit počty zaměstnanců hlavně přirozeným úbytkem. Propuštění se zde dotkne centrály, služeb podpory i pobočkové sítě. Zhruba 300 míst má být přesunuto do center sdílených služeb v Brně a v bulharské Varně.

ČSOB patří společně s Českou spořitelnou, Komerční bankou a UniCredit Bank mezi největší české banky podle výše bilanční sumy. Kromě banky ČSOB je součástí skupiny KBC v České republice také Hypoteční banka, Českomoravská stavební spořitelna, ČSOB Pojišťovna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Factoring, ČSOB Asset Management a skupina Patria.

Skupina KBC působí v Belgii a střední a východní Evropě. Celkem má 42.000 zaměstnanců, z toho 40 procent v Belgii a 27 procent v České republice.