KB za tři čtvrtletí vzrostl zisk na 11 mld. Kč, Monetě klesl na 3,07 mld. Kč

Praha - Komerční bance vzrostl za tři čtvrtletí čistý zisk meziročně o 0,5 procenta na 11 miliard korun. Při zahrnutí jednorázových položek v loňském a letošním roce pak čistý zisk stoupl o 0,9 procenta. Čisté provozní výnosy Komerční banky se meziročně zlepšily o tři procenta na 24,4 miliardy korun. Meziročně stouply úvěry i vklady klientů. Banka hospodářské výsledky oznámila v tiskové zprávě.

Úvěry klientům se zvýšily o čtyři procenta na 654 miliard korun. Z toho úvěry na bydlení vzrostly o 3,5 procenta na 281,7 miliardy Kč a spotřebitelské úvěry o 1,2 procenta na 39 miliard Kč. Podnikatelské úvěry byly vyšší o 4,8 procenta, dosáhly 333,2 miliardy korun.

Vklady klientů stouply meziročně o 6,3 procenta na 860,2 miliardy korun.

K nárůstu provozních výnosů přispěly podle banky vyšší čisté úrokové výnosy, které meziročně stouply o šest procent. Čisté poplatky a provize stagnovaly, ačkoliv příjmy z poplatků za služby podnikům se podle banky rychle lepší. "Pozitivně přispěly i příjmy ze správy aktiv klientů spolu s rostoucím počtem zákazníků, kteří přecházejí na účty se širším rozsahem předplacených služeb," uvedla banka. Naopak příjmy z transakčních a úvěrových poplatků poklesly. Čistý výsledek z finančních operací se snížil o deset procent.

Provozní náklady po očištění o jednorázové vlivy z loňského roku, jimiž byly tvorba restrukturalizační rezervy a rozpuštění rezervy na korporátní služby, stouply o 2,8 procenta na 11,2 miliardy korun.

Celková aktiva Skupiny KB vzrostla ke konci září o 15,8 procenta na 1,227 bilionu Kč. Závazky ve srovnání s koncem loňského roku stouply o 17,3 procenta na 1,122 bilionu Kč.

Hlavním majitelem Komerční banky, která patří mezi největší tuzemské peněžní ústavy, je francouzská Société Générale. Té klesl zisk ve třetím čtvrtletí meziročně o zhruba 35 procent na 854 milionů eur (21,9 miliardy korun).

Monetě za tři čtvrtletí klesl čistý zisk o 8,7 % na 3,07 mld. Kč

Monetě Money Bank za letošní tři čtvrtletí meziročně klesl čistý zisk o 8,7 procenta na 3,07 miliardy korun. Ziskovost očištěná o jednorázové vlivy se meziročně zvýšila o 13,3 procenta. Provozní výnosy banky v daném období vzrostly o 4,1 procenta na 7,8 miliardy korun, kladně se na tom podepsal meziroční růst čistých úrokových výnosů a čistých výnosů z poplatků a provizí. Banka o tom informovala v tiskové zprávě.

Provozní náklady banky podle neauditovaných výsledků meziročně stouply o 7,3 procenta, důvodem byl zejména vyšší příspěvek do Fondu pro řešení krize a pokračující investice do IT infrastruktury a digitalizace skupiny Moneta.

Vlivem růstu hypotečního portfolia a portfolia spotřebitelských úvěrů banka za devět měsíců roku vykázala o 22,3 procenta vyšší objem retailových úvěrů. Spotřebitelských úvěrů banka poskytla meziročně o 9,3 procenta více a úvěrů na bydlení o 45,4 procenta více. Vedle toho poskytla o 60,6 procenta více úvěrů živnostníkům a malým podnikatelům.

Klientské vklady bance meziročně vzrostly o 21,5 procenta a počet nově získaných klientů se proti stejnému loňskému období zvýšil o 27.700, tedy o 320 procent. Pozitivně to podle banky ovlivnila její speciální nabídka spořicích účtů a silný nárůst klientů mobilního bankovnictví. Objem kreditních karet a kontokorentů jí meziročně však klesl o 4,8 procenta.

Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016, jméno banky z dřívějšího GE Money Bank se změnilo v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Finanční ústav je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.