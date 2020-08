Každý třetí vzorek zmrzlin neprošel testy, uvedla SZPI

Praha - Kontrolami Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) i letos do konce července neprošlo 30 procent odebraných vzorků zmrzlin, byly v nich bakterie typu salmonel. Problémy byly také u 43 procent vzorků ledů do nápojů. U zmrzlin jde o zlepšení, loni šlo o 37 hodnocených vzorků, u ledu loni byla zjištěná závada u 40 procent vzorků. Dnes to novinářům oznámil mluvčí SZPI Pavel Kopřiva u příležitosti kontroly kavárny Kochoco v pražské ulici Na Příkopě. Salmonela způsobuje akutní průjmové onemocnění.

U tohoto podniku nenalezli dnes inspektoři žádnou chybu, počkají ještě na výsledky testů na salmonely, měly by být známé do několika dní. Inspekce ročně provede kolem 200 až 300 kontrol zmrzlin, většinou v sezoně od května do konce září. Třetina kontrol je podle inspektora Pavla Haase po podnětu spotřebitele, do třetiny provozoven inspektoři jdou, protože v minulosti tyto podniky kontrolou neprošly. Poslední třetina jsou kontroly namátkové. Letos zatím zkontrolovali 64 vzorků a 19 z nich neprošlo hygienickými limity.

"Určitě se dívat na to, jestli obsluha má ochranné pomůcky, jestli používá k nabírání do kornoutku ochranné pomůcky jako jsou rukavice, jestli nepoužívá stejnou ruku na úchop toho produktu, tak i na peníze, to je také častý problém," popisuje možnosti spotřebitelů, jak zjistit prohřešek Haas. Podle Kopřivy je také důležitým aspektem to, jestli má zmrzlina správnou konzistenci.

Podle inspektorů je správnější, aby obsluha měla špachtli nebo naběračku na zmrzlinu pro každý druh kopečkové zmrzliny, aby nedocházelo k šíření mikrobů skrze vodu, ve které se nástroj oplachuje. Pokud má podnik naběraček méně, bylo by pak vhodné nabírat jednou zmrzliny s mléčnou složkou a jinou sorbety, aby nedošlo ke kontaminaci mléčnými alergeny.

"Jednou z charakteristických příčin problému u točených zmrzlin je nežádoucí praxe, kdy provozovatelé zmrzlinu na konci dne nelikvidují, ale následující den ji vrací zpět do stroje, čímž může docházet k přenášení bakteriální kontaminace ze stroje na zmrzlinovou směs a zpět," dodala inspekce. Za pochybení jsou podnikům podle mluvčího většinou uložené minimálně desetitisícové pokuty. Výsledky testů na salmonely dostanou inspektoři většinou za tři až čtyři dny.