Kaut by vyměnil premiérový gól za výhru, ve čtvrtfinále by si přál USA

Riga - Premiérovou branku na mistrovství světa oslavil útočník Martin Kaut, ale mrzelo jej, že nezabránil porážce s Kanadou 1:3. Třiadvacetiletý hráč San Jose, který je na první velké mezinárodní akci, doufá, že čeští hokejisté předvedou nejlepší možný výkon ve čtvrtečním čtvrtfinále. Přál by si v něm narazit na Spojené státy americké, vedené jeho klubovým koučem Davidem Quinnem i dalšími zástupci Sharks.

Při gólu využili Češi střídání Kanady, obránce Tomáš Dvořák dlouhou přihrávkou vyslal po levé straně Jakuba Fleka, který našel mezi kruhy volného Kauta a ten překonal gólmana Samuela Montembeaulta bekhendovým blafákem mezi betony. "Řekli jsme si, že to budeme hrát víc přes beky. Bek to nahrál Flíčkovi, já jsem si zařval, ten mě viděl, krásně mi to dal. Jak jsem dostal ten puk, tak jsem věděl, že tuhle kličku udělám. Naštěstí to tam padlo," řekl Kaut, který si v šestém utkání na turnaji připsal první bod.

"Pak jsem měl hned další střídání šanci, to měl být taky gól, ale na kdyby se nehraje. Musíme na tento zápas zapomenout, vzít si z toho pozitivní věci. A těším se na čtvrtfinále. Každý hokejista o něm sní, těším se moc," prohlásil Kaut, jenž má na kontě z 18 utkání v národním týmu tři trefy.

Za efektní branku byl rád, ale raději by si užíval úspěšný výsledek. "Určitě bych ji vyměnil za tři body a výhru. Abychom měli pohodu pro čtvrtfinále, ale o něm je mistrovství světa. Když ho vyhrajete, je to úspěch. Nebo neúspěch. Teprve ten velký zápas přijde a my se na něj musíme připravit. Musíme hrát jako tým a věřím, že můžeme vyhrát," uvedl.

Ze dvojice soupeřů mezi Švédskem a Spojenými státy americkým preferoval zámořský tým. "U Americky je celé vedení ze Sharks. Jestli hrají stejným stylem jako v Sharks, to uvidíme na videu. Mně osobně se hraje lépe proti tady těm kanadským a americkým týmům. Hrají rychle, takže bych si osobně přál Ameriku, ale když chcete postoupit, musíte porazit každého.Pro mě by to byla motivace, ale říkám, že je to jedno," řekl Kaut.

První třetina podle něj byla nepodařená. "V první třetině jsme měli čtyři střely na bránu, tak se nedá hrát. V té druhé jsme zase viděli, že to jde a umíme hrát proti Kanadě. Ale pak přijde třetí a zase jenom čtyři střely na bránu a jenom díky Karlosovi (Karlu Vejmelkovi) to skončilo 1:3. Jestli chceme uspět ve čtvrtfinále, tak nemůžeme hrát jenom jednu třetinu. A je úplně jedno, na koho půjdeme. My víme, že hokej hrát umíme, ale musíme ho hrát celých šedesát minut," podotkl Kaut.

Špatné vstupy českého týmu do utkání se opakují. "Je to furt dokola, chce to kratší střídání. Jít trošku víc do brány. My jsme nedali gól z teče či předbrankového prostoru. Chybí nám škaredý gól, který by nás mohl nakopnout. Hrozně taháme puk dozadu, pak z toho máme vyloučení. Kanada dala v přesilovce gól a to pak stojí zápasy. A my se toho musíme vyvarovat. Ale pořád věřím, že máme vnitřní sílu, hrajeme jako jeden tým, ale musíme víc chtít," konstatoval Kaut.

Účast na světovém šampionátu si vychutnává. "Je to moje první mistrovství. I když jsem trochu starší, tak jsem tady pořád nejmladší. Já si pamatuji, když jsem byl malý a kluci vyhráli v roce 2010. Tak kluci ze Žďáru (Vampola, Rolinek, Koukal) dovezli pohár do Žďáru a já se s nimi byl fotit. O tom sním, aby se mi to povedlo taky. Je to můj sen jen tady být, ale těším se moc na čtvrtfinále. Musíme hrát jako tým, vydat ze sebe to nejlepší. A uspět," dodal Kaut.

Od titulu v roce 2010 dnes uplynulo přesně 13 let, u triumfu byl ze současného kádru Roman Červenka. Věří, že se tým semkne jako tehdy, kdy okolo legendárního útočníka Jaromíra Jágra a brankáře Tomáše Vokouna při řadě omluvenek chyběly hvězdy. "Když jsme ztratili Sedla (Lukáše Sedláka s Chýťou (Filipem Chytilem)... Ale přijeli Zohy (Radim Zohorna) s Lencíkem (Radanem Lencem), kteří hrají parádně. Máme Červuse (Červenku), Kubaldu (Dominika Kubalíka), ale je pravda, že tu nemáme hvězdy," podotkl.

"Ale máme tým. Bojujeme jeden za všechny. To je naše nejlepší stránka. Víme, že nevyhrajeme zápas o tři čtyři góly. O to víc musíme bojovat a tlačit se víc do brány. Musíme dát hnusný gól, to mi tady u toho týmu chybí. Furt se snažíme hrát na krásu. Velké zápasy rozhodují tyhle detaily," dodal Kaut.