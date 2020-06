Kaufland vstupuje do on-line prostředí přes e-shop Košík.cz

Praha - Potravinářský řetězec Kaufland vstupuje do internetového obchodování prostřednictvím on-line supermarketu Košík.cz. Společně nabídnou vybrané produkty Kaufland značek, sortiment Košíku jich aktuálně čitá zhruba 600. Spolupráci obě společnosti připravovaly zhruba devět měsíců, propojily je především společná filozofie a firemní strategie. Na dnešní tiskové konferenci to řekli zástupci Košíku a Kauflandu.

Kaufland patří do německé maloobchodní skupiny Schwarz stejně jako Lidl. Podobné spojení maloobchodního a on-line prodejce vzniklo v rámci skupiny úplně poprvé. Kaufland zkoušel on-line prodej v Německu, ale projekt zhruba po roce podle výkonného ředitele společnosti Stefana Hoppeho ukončili. "Zkrátka se nám to nevyplatilo, Němci potraviny nenakupují on-line, jsou zvyklí chodit do obchodů," řekl. V Rumunsku nebo Polsku se Kaufland testuje prodej na internetu, podle Hoppeho k tomu přibírá ale třetí strany, například v Rumunsku externí kurýry.

Košík.cz nabízí zhruba 16.000 položek. Zákazníkům je dostupné zboží i dalších prodejců jako Iceland, Delmart nebo Wine Food. Rozváží po celé republice, na některých místech zatím jen vybrané trvanlivé potraviny, a to do druhého dne. V Praze a Středních Čechách nákup doručují už za dvě hodiny po objednání. Minimální cena objednávky je 500 korun. Za měsíc rozveze podle svého výkonného ředitele Tomáš Jeřábka přes 100.000 objednávek.

Řetězci Kaufland ČR ve finančním roce 2018/2019 meziročně klesl zisk o 59 procent na 1,2 miliardy korun. Tržby se snížily o 2,4 procenta na 56,2 miliardy korun. Ztratil tak pozici největší tuzemské potravinářské sítě ve prospěch prodejen Lidl Česká republika.

Z tuzemských potravinářských řetězců on-line prodej umožňuje Tesco. Síť prodejen Žabka, která je součástí skupiny Tesco, v Praze nově ve spolupráci se společností Bolt rozváží nákupy, a to do hodiny objednání. Globus provozuje službu, kdy si lidé zboží vyberou on-line a vyzvednou v hypermarketu na Zličíně.

Konkurentem on-line supermarketu Košík.cz je e-shop Rohlík. Koronavirová krize zrychlila rozvoj on-line prodeje potravin. E-shopy se rozšířily do dalších regionů, navýšily skladové kapacity, kromě potravin začaly doručovat hotová jídla. Kvůli enormnímu zájmu o nákup trvanlivých potravin na internetu tento sortiment zahrnuly do nabídky také e-shopy Mall.cz a Alza.cz.