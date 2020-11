Kaše byl šťastný za první gól, ale vidí se spíš jako tvůrce hry

Litvínov - V šestém extraligovém utkání za Karlovy Vary se dočkal útočník David Kaše první branky a zajistil výhru Energie v Litvínově 2:1. Třiadvacetiletá dočasná posila z Philadelphie byla u obou branek Západočechů v utkání a ze šesti zápasů v sezoně má na kontě šest bodů za gól a pět asistencí.

Kaše ve 48. minutě zápas rozhodl po průniku po levém křídle, projel až před Denise Godlu a prosadil se blafákem do bekhendu. "Říkal jsem si, že už by to gól chtělo. Nějaké šance jsem v minulých zápasech měl a nějak se to nedařilo, ale bylo hlavně důležité, že jsme vyhrávali. Dneska jsem to prolomil, jsem za to hrozně rád a doufám, že to takhle půjde dál," řekl Kaše po utkání v on-line rozhovoru s novináři.

Energie si připsala v osmém utkání v sezoně pátou výhru a z posledních pěti zápasů prohrála jediný. "Jsem strašně rád, že jsme dneska vyhráli. Myslím, že to byl ubojovaný výkon hlavně ve třetí třetině, ale kdybychom dali více z těch brejkových situací, tak už mohlo být rozhodnuto," podotkl.

"Bohužel jsme góly nedali a byl to až do závěru vyrovnaný zápas, který měl velké emoce. Novas (Filip Novotný) to tam ve třetí třetině zavřel a máme tři body, takže paráda," pochvaloval si odchovanec Kadaně, který před odchodem do švédské Mory v roce 2017 a následným působením v Severní Americe okusil extraligu v Chomutově.

V Litvínově v jeho prvním útoku s Jakubem Flekem chyběl Jakub Lauko, akvizice Energie z Bostonu. "Laukič má bohužel trošku zranění v dolní části těla, ale myslím si, že to nebude nic velkého. Trošku si odpočinul, což mu určitě pomůže," vysvětlil Kaše.

Laukovo místo zaujal Jan Hladonik. "Hladoš ho zaskočil parádně, jsou stylem podobní. Nebylo to pro něj vůbec jednoduché, když minulý zápas nehrál, takže velká pochvala pro něj. Zvládl to na jedničku," ocenil Kaše.

Byl rád, že Karlovarští zápas od začátku zvládli podle představ. "Řekli jsme si už včera na tréninku, že chceme do zápasu vstoupit na sto procent, protože se nám první třetiny moc nedařily. Vlítli jsme do toho dneska parádně a doufám, že v tom budeme pokračovat," uvedl.

Kaše byl rád, že v barvách Energie naplňuje očekávání. "Když jsem sem šel, tak jsme měli nějakou vizi, že když se mi bude dařit, tak budu hrát v první lajně. Trenér to tak postavil. Myslím, že nám to sedí. Jsem strašně šťastný, že mě hodně vytěžuje," prohlásil Kaše. "Doufám, že jemu a celému týmu to budu ještě líp vracet. Hlavně koncovku můžeme mít lepší. Ale je tady parádní atmosféra a žádný stres, kluci suproví. Myslím, že to klape, a do toho i vyhráváme," řekl.

Kouč a sportovní manažer Karlových Varů Martin Pešout je rád, že Kaše i Lauko zacelují mezeru po odchodu ofenzivních lídrů Dávida Grígera a Tomáše Rachůnka do Liberce. "Odešly nám tím pádem body. Potřebovali jsme aspoň jednoho, ne-li dva hráče, kteří by je přinesly. Jsem strašně rád, že jsme se s Davidem i s Kubou Laukem dokázali domluvit. Máme zase nebezpečnou první lajnu a na výsledkách je to vidět," podotkl Pešout.

"David je skvělý bruslř, který nevynechá jediný kotouč a souboj. Tahle poctivý hráč, který má budoucnost před sebou, je i vzorem v kabině. Zvedl nám tréninkovou morálku i morálku v osobních věcech na ledě. Já bych samozřejmě chtěl, aby NHL letos nezačala," dodal Pešout.

Kaše vidí svou roli hlavně jako tvůrce hry. "Moje hra je stavěná, abych kluky našel. Samozřejmě, když mám šance, tak by to chtělo dávat góly a mnohem víc se zaměřit na koncovku," podotkl.

Smlouvu prodloužil s Energií do konce sezony, ale jakmile jej povolají z Bostonu, tak odletí. "Zatím extra zprávy nemáme. Sezona by se měla rozjet k 1. lednu, ale situace je tam, jaká je. Já nemám ponětí, jak to bude. Soustředím se, abych byl tady co nejlepší a pomáhal klukům. Až mi někdo zavolá, tak se přesunu," dodal Kaše.