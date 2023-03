Karvinou zdobí druhá velkoplošná malba

Karviná - Karvinou od tohoto týdne zdobí druhá velkoplošná malba. Takzvaný mural pro město vytvořil polský streetartový umělec Kamil Kuzko. ČTK to dnes řekl mluvčí magistrátu Lukáš Hudeček.

Fotogalerie

První mural je od loňského podzimu na házenkářské hale a je na něm vyobrazena legenda karvinské házené František Brůna. Jeho autorem je polský umělec Arkadiusz Andrejkow, který se zabývá monumentální malbou.

Druhá velkoformátová malba, která pokryla další dominantní objekt města, přibyla na stěně bytového domu v Borovského ulici v části Karviná-Ráj. Obě umělecká díla vznikla v rámci společného projektu Karviné a polského partnerského města Jastrzębie-Zdrój.

"Autor druhého muralu je zároveň profesorem na Akademii umění v Krakově a na graffiti a street art scéně působí od poloviny devadesátých let minulého století," uvedl produkční Nikola Vavrous. Na stěně domu jsou vyobrazeni dva mladí lidé, kteří se z oken dívají na město. "Paní kouká na moderní Karvinou a pán na starou Karvinou. Ale je to tak, že každý člověk dílo popíše podle svého, necháme to na kolemjdoucích. Každý to bude popisovat podle své nálady, a tak se ten výklad může měnit," uvedla kurátorka umění ve veřejném prostoru Alexandra Kroliková.

Město se nechalo inspirovat v zahraničí. "Například ve Španělsku nebo Portugalsku se s takovými malbami potkáváme na každém kroku. Je to velmi zajímavé a moderní. Domluvili jsme se proto s naším partnerským městem Jastrzębie-Zdrój na česko-polském projektu, který nám vyšel,“ uvedl náměstek primátora Lukáš Raszyk (ČSSD). Město nyní jako součást projektu připravuje fotosoutěž spojenou s muraly a také poznávací výlety za velkoplošnými malbami v Karviné i partnerském městě. Obě aktivity plánuje v první polovině letošního roku.

Několik muralů mohou vidět například i návštěvníci Ostravy. Loni velkoplošná malba vznikla třeba na opěrné zdi nad fotbalovým stadionem Bazaly. Jejím autorem je Jan "Bogy" Lörincz, který se stal vítězem mezinárodní umělecké soutěže vyhlášené městem a krajem. Nové velkoformátové malby by ve městě měly být například i v podchodech opravených zastávek Dřevoprodej a Tylova v nejlidnatější ostravské části Jih.