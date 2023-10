Karviná zdolala Hradec Králové 1:0 a podruhé za sebou doma vyhrála

Karviná - Fotbalisté Karviné porazili ve 12. kole první ligy Hradec Králové 1:0 a vyhráli doma podruhé za sebou. Svěřenci trenéra Juraje Jarábka navázali na vítězství nad Libercem 5:2 z konce září. Pro Karvinou to byl teprve druhý plný bodový zisk z posledních 11 zápasů a všech 10 bodů v sezoně posbírali před vlastním publikem. Rozhodl o tom v 78. minutě Nigerijec Lucky Ezeh. Hradec Králové ani v sedmém venkovním duelu v ročníku venku nevyhrál a popáté z toho prohrál.

Karviné chyběl kvůli trestu za čtyři žluté karty záložník Memič, jehož nahradil v sestavě Antovski. Hradecký kouč udělal dvě změny oproti duelu před reprezentační pauzou se Spartou (1:3). Po zranění se vrátil do obrany Leibl a vytlačil ze sestavy Ševčíka, místo Dančáka ve středu pole naskočil Kučera.

V 8. minutě se dostal k první střele na hranici šestnáctky domácí Iván, ale levačkou minul branku. Na druhé straně neměl přesnou mušku ze standardní situace Krejčí. Karviná postupně získávala převahu, ale střely Akinyemiho a Antovského zblokovali Hradečtí. V 25. minutě už musel Bajza poprvé zasahovat po Ivánově střele a Fleišmanově pokusu také levou nohou zpoza šestnáctky.

Největší šanci ale měli Východočeši téměř po půl hodině hry. Harazim sebral balon Fleišmanovi, běžel sám na Holce, jenže slovenský gólman jeho zakončení po zemi vystihl. Hosté vyrovnali hru, ale k dalšímu ohrožení Holce se nedostali. Bajzu sice zaměstnaly pokusy Mosese a Budínského, ale nijak nebezpečné pro něj nebyly.

Na začátku druhé poločasu vysoko přestřelil z trestného kopu hradecký Pilař. Domácí byli nebezpečnější, ale do Antovského rány strčil hlavu Leibl, který se potom chvíli z direktu oklepával. V 60. minutě musel Leibl přeci jen vystřídat, protože si poranil nohu a odkulhal ze hřiště. Karviná nadále hrozila, Bartlův centr však nedokázal usměrnit z úhlu do branky Akinyemi. Bartlovu střelu z voleje zblokoval Horák.

V 78. minutě už se domácí radovali. Bajzovi po Fleišmanově centru vypadl balon po srážce se spoluhráčem Čihákem, Iván ještě z první dorážky neuspěl, ale Ezeh už zamířil přesně. Devatenáctiletý útočník oslavil v desátém duelu v české lize premiérovou branku.

Za zvýšením náskoku se dral Akinyemi. Holec musel při závěrečném hradeckém tlaku vytěsnit Kodešovu střelu a po Julišově centru nedosáhl na míč dobře hlavou Ševčík. A nakonec v 89. minutě po Šašinkově průniku a zpětné přihrávce trefil Kučera břevno.

Hlasy trenérů po utkání:

Juraj Jarábek (Karviná): "Důležité vítězství v těžkém a asi remízovém zápase. Štěstí stálo při nás, ale šli jsme mu naproti a byli trpěliví. Jsme moc rádi za tři body, klukům je potřeba poděkovat za disciplinovaný a bojovný výkon."

Václav Kotal (Hradec): "Prováhali jsme možnost jít v první půli do vedení. Ve druhém poločase to samé a pak to bylo o tom, jestli nám Karviná dá gól nebo ne. Jsem nespokojený s naší špatnou efektivitou, body jsme ztratili vlastní vinou."

Zdroj: mfkkarvina.cz

MFK Karviná - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)

Branka: 78. Ezeh. Rozhodčí: Volek - Paták, Žurovec - Klíma (video). ŽK: Čavoš, Budínský, Svozil, Moses - Harazim, Kodeš, Pilař. Diváci: 2270.

Sestavy:

Karviná: Holec - Čurma, Krčík, Svozil (90.+2 Bederka), Fleišman - Čavoš, Moses - Iván (86. Žák), Budínský (60. Ezeh), Antovski (60. Bartl) - Akinyemi. Trenér: Jarábek.

Hradec: Bajza - Klíma, Čihák, Leibl (61. Ševčík), Horák - Kučera, Kodeš - Harazim (86. Juliš), Krejčí (82. Hais), Pilař (82. Šašinka) - Vašulín. Trenér: Kotal.