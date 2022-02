Karviná přišla s Jabloncem o první domácí výhru pět minut před koncem

Karviná - Fotbalisté Karviné ve 21. ligovém kole nenavázali na překvapivé vítězství na Slavii a remizovali s Jabloncem 1:1. Domácí Lukáš Čmelík si v 51. minutě došel pro penaltu a sám ji proměnil, ale pět minut před koncem vyrovnal Václav Pilař. Slezané jako jediní doma v ligové sezoně ještě nevyhráli a zůstávají v tabulce poslední. Na Pardubice ztrácejí osm bodů a to ještě mají Východočeši dva odložené zápasy k dobru. Jablonec má o 11 bodů více než jeho dnešní soupeř a je dvanáctý.

Trenér hostí Petr Rada sledoval kvůli trestu za čtyři žluté karty utkání jen z tribuny a spolu s prořídlým hledištěm viděl úvodní tlak jabloneckého týmu. V deváté minutě Pilař obloučkem ideálně vysunul Silného, ale nová posila z druholigové Líšně ztroskotala na brankáři Bajzovi.

Na druhé straně dvakrát v rychlém sledu vypálil kapitán Bartošák, ale první pokus těsně minul tyč, s druhým si poradil brankář Hanuš. V úvodu hodně aktivní Pilař rozehrával i střílel a ve 24. minutě z úhlu vyzkoušel Bajzu, který míč vykopl nohou. Zbytek prvního poločasu se odehrál bez jediné vážnější šance. Bylo vidět, že na sebe narazily dva týmy s nejhorším útokem v lize.

Nástup do druhého dějství vyšel domácím. Brankář Hanuš hosty ještě podržel při hlavičce Durosinmiho, který před týdnem rozhodl zápas v Edenu. V 51. minutě ale Zelený v šestnáctce pomohl na zem Čmelíkovi a sám faulovaný hráč penaltu proměnil.

Poté se dvakrát do šance dostal jablonecký Kratochvíl, ale neuspěl. Navíc obdržel čtvrtou žlutou kartu a v příštím kole bude chybět. Snaha hostů o vyrovnání zesílila, když na poslední čtvrthodinu vyběhl na trávník bývalý reprezentační útočník Kadlec.

Pět minut před koncem přišla pro Severočechy odměna, když Pilař tvrdou ranou z úhlu poslal míč do sítě. Těsně před koncem se ještě radovali Slezané, ale jen chvíli, protože Durosinmi střílel z ofsajdu. Karviná tak čeká na domácí ligové vítězství už 11 zápasů, naposledy se radovala vloni v květnu v utkání s Teplicemi.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Karviné): "Jablonec byl výborný v dostupování, okamžitě napadal, neměli jsme šanci rozehrát. Obrovské množství práce bylo na útočnících. V druhé půli jsme se stejně jako na Slavii zvedli. Mužstvo má morální síly na to, aby hrálo o výsledek. Podařilo se nám soupeře eliminovat, dokázali jsme spoustu střel zablokovat. Měli jsme ale víc situací, které jsme mohli dohrát. Stačil jeden propadlý balon a ztratili jsme vítězství před koncem. Nebylo to tím, že by byli hráči lehkovážní. Vyplynulo to z dlouhých balónů, které tam hosté dali, a jeden propadl. Kdybychom dali druhý gól, tak by se soupeř zlomil."

Jiří Vágner (asistent trenéra Jablonce): "Nevstoupili jsme do utkání špatně, šli jsme sami na bránu, mohli jsme jít do vedení, ale nestalo se. Karviná hraje silový, fyzicky náročný fotbal. Věděli jsme, že to bude o dlouhých míčích. Tomu jsme se museli přizpůsobit a v první půli se nám to dařilo. Po penaltě jsme dostali gól. Mně to jako penaltový zákrok nepřijde, ale rozhodčí byl blíž. Po gólu jsme zjednodušili rozestavení na tři obránce a to se nám vyplatilo. Nechceme to jen nakopávat dopředu, snažíme se rozehrávat, ale do ofenzivy to může být lepší. S trenérem Radou jsme byli domluveni na variantách, které mohou přijít. Řekli jsme si jen dvě věty o poločase, pak na mě ještě asi dvakrát houknul. Pro nás je to důležitý bod, protože jsme udrželi odstup od Karviné."

MFK Karviná - FK Jablonec 1:1 (0:0)

Branky: 51. Čmelík z pen.- 85. Pilař. Rozhodčí: Klíma - Dobrovolný, Pochylý - Kocourek (video). ŽK: Bartošák, Jánoš - Zelený, Kratochvíl. Diváci: 1000 (omezený počet).

Karviná: Bajza - Látal, Buchta, Dramé, Šehič - Jánoš, Qose (89. Papadopulos) - Čmelík (69. Lukáš Holík), Zorvan (89. Svoboda), Bartošák (80. Sinjavskij) - Durosinmi. Trenér: Páník.

Jablonec: Hanuš - Libor Holík (76. Kadlec), Martinec, Kubista, Zelený - Hübschman - Malínský (76. Černák), Kratochvíl, Houska (64. Považanec), Pilař - Silný (87. Surzyn). Trenér: Vágner.