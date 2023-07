Karviná při návratu do ligy deklasovala Zlín 4:1, hlavní slovo měl Budínský

Karviná - Fotbalisté Karviné při návratu do první ligy po roční přestávce deklasovali Zlín 4:1. Hlavní postavou utkání byl nový kapitán domácích Lukáš Budínský, který během prvního poločasu vstřelil gól a další dva připravil pro Rajmunda Mikuše a Jaroslava Svozila. Střídající David Tkáč sice po změně stran snížil, ale Daniel Bartl už po pěti minutách vrátil slezskému nováčkovi tříbrankový náskok.

Karvinský trenér Tomáš Hejdušek při své ligové premiéře zařadil do základní sestavy čtyři nové hráče. Do branky se postavil Lapeš, který dosud chytal jen v MSFL v Hlučíně. Obranu vyztužili Svozil z Baníku a Slovák Čurma a zálohu Papalelé z Kapverdských ostrovů. Zlín se v ligové přestávce rozloučil hned s deseti fotbalisty, ale trenér Pavel Vrba nasadil jen dvě posily. Do obrany se z Kypru vrátil klubový odchovanec Čelůstka a na hrotu se objevil exteplický Žák.

Diváci čekali na gól jen šest minut, než Budínský našel z přímého kopu Mikuše a slovenský obránce se po tříleté přestávce zapsal podruhé mezi ligové střelce. Ve 27. minutě Budínský vypálil z dálky a míč se od obránce Simerského odrazil podruhé do zlínské sítě. Karvinský kapitán se trefil v lize poprvé od září 2021, kdy dal gól ještě v dresu Baníku.

O sedm minut později se opakovala situace před prvním gólem. Budínský poslal z přímého kopu míč do šestnáctky, Svozil zakončil přesnou hlavičkou a oslavil svůj návrat na trávník po vážném zranění kolena. Karvinští z třetí střely na branku potřetí skórovali.

A pro Zlín, který uhájil prvoligovou příslušnost až v červnové baráži s Vyškovem, mohlo být ještě hůř. Těsně před přestávkou ale Bartlovu tvrdou střelu z dálky zastavilo břevno.

Trenér Vrba reagoval po přestávce trojnásobným střídáním. Jeden z nových hráčů na hřišti Tkáč už po třech minutách zužitkoval Fantišovu přihrávku a snížil na 3:1. Po gólovém půstu v minulé sezoně, z níž většinu promarodil, tak navázal na předchozí ročník, v němž dal šest branek.

Zlínská naděje na zvrat však trvala jen pět minut. Pak Papalelé na levé straně zamotal hlavy obráncům a jeho centr proměnil Bartl ve čtvrtý gól. Blízko ke zmírnění debaklu měl v 70. minutě Žák, ale Boháč vykopl míč z brankové čáry.

Nadšeně bojující nováček nadále útočil, další střelou se blýskl Budínský. Skóre už se však nezměnilo. Karviná doma v lize porazila Zlín po třech zápasech. V nejvyšší soutěži dala naposledy čtyři góly téměř přesně před čtyřmi lety právě svému dnešnímu soupeři na jeho hřišti.

MFK Karviná - FC Zlín 4:1 (3:0)

Branky: 6. Mikuš, 27. Budínský, 34. Svozil, 53. Bartl - 48. Tkáč. Rozhodčí: Vokoun - Kubr, Mokrusch - Klíma (video). ŽK: Simerský, Slončík, Vukadinovič (všichni Zlín). Diváci: 2967.

Sestavy:

Karviná: Lapeš - Čurma, Svozil, Krčík, Mikuš - Boháč (72. D. Žák), Budínský - Memič (63. Moses), Bartl (72. Málek), Papalelé (84. Akinyemi) - Ezeh (63. Doležal). Trenér: Luhový.

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Didiba (46. Vukadinovič), Čelůstka - Kolář - Reiter (46. Slončík), Janetzký, Dramé (46. Tkáč) - Fantiš, F. Žák (72. Kovinič). Trenér: Vrba.