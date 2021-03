Karviná hrála s Brnem 1:1 a udržela s ním ligovou neporazitelnost

Karviná - Fotbalisté Karviné remizovali ve 22. kole první ligy s Brnem 1:1 a neprohráli ani šesté vzájemném utkání v nejvyšší soutěži. Slezany poslal do vedení v úvodu Rafael Tavares, po hodině hry vyrovnal Luděk Pernica. Domácí jsou po čtvrté ztrátě za sebou v neúplné tabulce dvanáctí. Zbrojovka prodloužila sérii bez ligové výhry na pět zápasů a zůstává na sestupovém šestnáctém místě se ztrátou čtyř bodů na patnáctou Mladou Boleslav.

Karvinští potvrdili, že se jim proti Brnu v posledních letech daří a už v 11. minutě šli do vedení. Zmatků v hostující obraně využil Tavares pohotovou střelou k pravé tyči Floderovy branky. Pro brazilského záložníka šlo o třetí gól v této ligové sezoně.

Netrvalo dlouho a Zbrojovka mohla vyrovnat, když se do dobré střelecké pozice dostal Růsek. Svou ranou však trefil jen spoluhráče Hladíka a proti dorážejícímu Pernicovi zasáhl dobře brankář Bolek.

Ze strany Brna, které mělo s 16 brankami před zápasem druhý nejhorší útok ligy, šlo však v první půli o jednu z mála příležitostí. Trenér Dostálek proto své hráče hlasitě pobízel, aby zrychlili přesun do útoku a zkoušeli pozornou domácí obranu dostal více pod tlak.

Pět minut před koncem prvního poločasu se ještě dostal k nebezpečné ráně na hranici pokutového území Štěpanovský, ale Bolek míč pohotově vyrazil.

Třiatřicetiletý záložník patřil k nejaktivnějším hráčům Brna i po přestávce. Nejprve si po pádu v pokutovém území žádal odpískání penalty a v 59. minutě se dostal do další nadějné pozice. Jeho střelu zablokoval Bartošák.

Karviná se snažila o rychlé protiútoky a po jednom z nich se až k Floderovi dostal Herc. Nicméně neuspěl a hosté se dočkali vyrovnání. Závar před karvinskou bránou sice ještě Růsek s Přichystalem nevyužili, ale po následném na krátko zahraném rohu skvěle odcentroval Pachlopník a Pernica v 66. minutě přesnou hlavičkou nedal Bolkovi šanci.

Brněnští pak mohli dokonat obrat minutu před koncem, kdy se po přihrávce Fila dostal ke střele Růsek, ale těsně minul. Zbrojovka tak včetně domácího poháru nevyhrála šestý soutěžní zápas po sobě.

Hlasy po utkání:

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Těžký zápas pro oba týmy. Na hřišti to byl boj o každý centimetr. Ujali jsme se vedení po pěkné akci, kdy se prosadil Tavares. Brno bylo se svým systémem 3-5-2 dál aktivní. My jsme se za stavu 1:0 stáhli, ale nechtěli jsme až tak hluboko. Soupeř tam měl nějaké náznaky, ustáli jsme to a do druhého poločasu si řekli, že chceme Brno výše napadat, což se nám dařilo. Ač se nehraje na kdyby, škoda naší brejkové situace, kdy jsme šli díky Hercovi a Tavaresovi dva na jednoho. To se mělo vyřešit lépe. Zápas bychom zavřeli a byli bychom veselejší. Bohužel jsme však museli střídat Mikuše a při standartce tam trochu zaspal Sinjavskij rozehrávku na krátko a neuhlídaný Pernica vyrovnal. Bylo vidět, že oba týmy chtěly vyhrát, měli jsme nějaké náznaky, své šance mělo i Brno, takže si nakonec myslím, že je to zasloužená remíza. Tento bod musíme brát."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Se vstupem do utkání jsem nebyl spokojen. Prvních deset dvanáct minut byl balon na těžkém terénu hodně ve vzduchu, byl to samý souboj a my jsme neměli dobře pokrytý střed pole, abychom sbírali odražené míče. To nás asi nejvíc brzdilo, abychom šli do protiútoku. Postupem času se však náš výkon začal zvedat a soupeře jsme přehráli. Myslím, že jsme měli více příležitostí ke vstřelení branky. Fotbal se ale hraje na góly a my dnes dali jen jeden, takže si odvážíme pouze bod. Beru tento zápas jako ztrátu, protože jsme ukázali sílu a soupeře přehráli. Bohužel jsme ale doplatili na menší efektivitu."

MFK Karviná - Zbrojovka Brno 1:1 (1:0)

Branky: 11. Tavares - 66. Pernica. Rozhodčí: Franěk - Horák, Vodrážka - Orel (video). ŽK: Jursa, Mangabeira - Hlavica, Fila. Bez diváků.

Sestavy:

Karviná: Bolek - Jursa, Santos, Šindelář, Bartošák - Smrž (74. Qose), Mangabeira - Mikuš (47. Sinjavskij), Herc (90.+3 Kokovas), Tavares (74. Haša) - Papadopulos (90.+3 Janečka). Trenér: Jarábek.

Brno: Floder - Šural, Hlavica (46. Dreksa), Pernica - Bariš (64. Přichystal), Sedlák - Štěpanovský (64. Reiter), Pachlopník, Moravec - Růsek, Hladík (46. Fila). Trenér: Dostálek.