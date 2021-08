Karolína Plíšková začne tenisové US Open s domácí McNallyovou

New York - Tenistka Karolína Plíšková bude na letošním US Open plnit roli turnajové čtyřky a v 1. kole v New Yorku se střetne s domácí Catherine McNallyovou, jež se dostala do turnaje na divokou kartu. Vítězka Roland Garros a nasazená osmička Barbora Krejčíková se při své premiéře v hlavní soutěži dvouhry ve Flushing Meadows utká s hráčkou z kvalifikace. Turnajová desítka Petra Kvitová bude hrát se Slovinkou Polonou Hercogovou a nejtěžší soupeřku má Marie Bouzková, kterou čeká obhájkyně titulu Naomi Ósaková z Japonska. Rozhodl o tom dnešní los.

Stříbrná olympijská medailistka z Tokia Markéta Vondroušová narazí na hráčku z kvalifikace a dvaadvacátou nasazenou Karolína Muchovou čeká Španělka Sara Sorribesová. Tereza Martincová zkusí zaskočit loňskou finalistku Bělorusku Viktorii Azarenkovou a Kateřina Siniaková bude hrát s Anastasijí Sevastovovou z Lotyšska.

Jiří Veselý, jediný přímo kvalifikovaný český tenista v hlavní soutěži, se v 1. kole utká s bývalým finalistou turnaje Kevinem Andersonem. Jihoafričan si o titul zahrál v roce 2017.

Největší favorit turnaje Srb Novak Djokovič začne soutěž proti hráči z kvalifikace. První hráč světa se výhrou na US Open pokusí zkompletovat kalendářní Grand Slam a v semifinále by mohli narazit na Němce Alexandra Zvereva, s kterým prohrál v semifinále olympiády v Tokiu.

I v pavouku dvouhry žen je hlavní kandidátkou na titul první hráčka světa. Ve formě hrající Australanka Ashleigh Bartyová začne s Ruskou Věrou Zvonarevovou.

Los mužské dvouhry US Open: Djokovič (1-Srb.) - hráč z kvalifikace, Griekspoor (Niz.) - Struff (Něm.), Caruso (It.) - Nišikori (Jap.), McDonald (USA) - Goffin (27-Belg.), Karacev (21-Rus.) - Munar (Šp.), Thompson (Austr.) - Mager (It.), Brooksby (USA) - M. Ymer (Švéd.), Fritz (USA) - De Minaur (14-Austr.), Hurkacz (10-Pol.) - Gerasimov (Běl.), Seppi (It.) - Fucsovics (Maď.), Kudla (USA) - Djere (Srb.), hráč z kvalifikace - Sonego (20-It.), Fognini (28-It.) - Pospisil (Kan.), Sandgren (USA) - Ivaška (Běl.), Moutet (Fr.) - Travaglia (It.), Chardy (Fr.) - Berrettini (6-It.), A. Zverev (4-Něm.) - Querrey (USA), Ramos (Šp.) - Pouille (Fr.), Nišioka (Jap.) - Sock (USA), Hanfmann (Něm.) - Bublik (31-Kaz.), Monfils (17-Fr.) - Coria (Arg.), Johnson (USA) - hráč z kvalifikace, Cecchinato (It.) - Svajda (USA), Purcell (Austr.) - Sinner (13-It.), Carreňo (9-Šp.) - hráč z kvalifikace, Korda (USA) - Basilašvili (Gruz.), Musetti (It.) - Nava (USA), Kwon Sun-u (Korea) - Opelka (22-USA), Chačanov (25-Rus.) - Harris (JAR), Cuevas (Urug.) - Escobedo (USA), Carballés (Šp.) - Paul (USA), Delbonis (Arg.) - Shapovalov (7-Kan.), Rubljov (5-Rus.) -hráč z kvalifikace, Martinez (Šp.) - Duckworth (Austr.), Tiafoe (USA) - hráč z kvalifikace, Pella (Arg.) - Krajinovič (32-Srb.), Bautista (18-Šp.) - Kyrgios (Austr.), hráč z kvalifikace - Ruusuvuori (Fin.), F. López (Šp.) - hráč z kvalifikace, hráč z kvalifikace - Auger-Aliassime (12-Kan.), Garín (16-Chile) - Gombos (SR), hráč z kvalifikace - Millman (Austr.), Lajovič (Srb.) - Paire (Fr.), hráč z kvalifikace - Humbert (23-Fr.), Norrie (26-Brit.) - Alcaraz (Šp.), Kecmanovič (Srb.) - Rinderknech (Fr.), Herbert - Mannarino (oba Fr.), A. Murray (Brit.) - Tsitsipas (3-Řec.), Ruud (8-Nor.) - Tsonga (Fr.), hráč z kvalifikace - Taberner (Šp.), Bagnis (Arg.) - Daniel (Jap.), Simon (Fr.) - Davidovich (29-Šp.), Isner (19-USA) - Nakashima (USA), hráč z kvalifikace - hráč z kvalifikace, VESELÝ (ČR) - Anderson (JAR), Berankis (Lit.) - Schwartzman (11-Arg.), Dimitrov (15-Bul.) - Riffice (USA), Popyrin (Austr.) - Albot (Mold.), Giron (USA) - hráč z kvalifikace, Monteiro (Braz.) - Evans (24-Brit.), Čilič (30-Chorv.) - Kohlschreiber (Něm.), hráč z kvalifikace - Andújar (Šp.), Koepfer (Něm.) - hráč z kvalifikace, Gasquet (Fr.) - Medveděv (2-Rus.).

Los ženské dvouhry US Open: Bartyová (1-Austr.) - Zvonarevová (Rus.), Burelová (Fr.) - Tausonová (Dán.), Rogersová - Brengleová (obě USA), Cirsteaová (Rum.) - Kuděrmětovová (29-Rus.), MUCHOVÁ (22-ČR) - Sorribesová (Šp.), Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Liuová (USA), Baptisteová (USA) - Čang Šuaj (Čína), hráčka z kvalifikace - Bradyová (13-USA), Bencicová (11-Švýc.) - Rusová (Niz.), Trevisanová (It.) - Vandewegheová (USA), Doiová (Jap.) - Sandersová (Austr.), Potapovová (Rus.) - Pegulaová (23-USA), Kontaveitová (28-Est.) - Stosurová (Austr.), hráčka z kvalifikace - Teichmannová (Švýc.), Ferrová (Fr.) - Hibinová (Jap.), hráčka z kvalifikace - Šwiateková (7-Pol.), KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ (4-ČR) - McNallyová (USA), Dijasová (Kaz.) - Anisimovová (USA), Tomljanovicová (Austr.) - Volynetsová (USA), hráčka z kvalifikace - Martičová (30-Chorv.), Badosaová (24-Šp.) - Van Uytvancková (Belg.), Gračovová (Rus.) - hráčka z kvalifikace, hráčka z kvalifikace - Kruegerová (USA), Riskeová (USA) - Pavljučenkovová (14-Rus.), KVITOVÁ (10-ČR) - Hercogová (Slovin.), Koviničová (Č. Hora) - hráčka z kvalifikace, SINIAKOVÁ (ČR) - Sevastovová (Lot.), Kosťuková (Ukr.) - Sakkariová (17-Řec.), Ostapenková (27-Lot.) - Podoroská (Arg.), Samsonovová (Rus.) - hráčka z kvalifikace, Davisová (USA) - hráčka z kvalifikace, Golubicová (Švýc.) - Andreescuová (6-Kan.), Svitolinová (5-Lot.) - hráčka z kvalifikace, hráčka z kvalifikace - Bogdanová (Rum.), VONDROUŠOVÁ (ČR) - hráčka z kvalifikace, Pironkovová (Bul.) - Kasatkinová (25-Rus.), Rybakinová (19-Kaz.) - Sasnovičová (Běl.), Garciaová (Fr.) - hráčka z kvalifikace, Liová (USA) - hráčka z kvalifikace, Giorgiová (It.) - Halepová (12-Rum.), Kerberová (16-Něm.) - Jastremská (Ukr.), hráčka z kvalifikace - Kalininová (Ukr.), Keysová - Stephensová (obě USA), Linetteová (Pol.) - Gauffová (21-USA), Putincevová (31-Kaz.) - Kanepiová (Est.), Fernandezová (Kan.) - hráčka z kvalifikace, Parksová (USA) - hráčka z kvalifikace, BOUZKOVÁ (ČR) - Ósakaová (3-Jap.), KREJČÍKOVÁ (8-ČR) - hráčka z kvalifikace, Navarrová - McHaleová (obě USA), Mladenovicová (Fr.) - Kontaová (Brit.), Erraniová (It.) - Alexandrovová (32-Rus.), MARTINCOVÁ (ČR) - Azarenková (18-Běl.), Paoliniová (It.) - Švedovová (Kaz.), Petkovicová (Něm.) - Beguová (Rum.), Vekičová (Chorv.) - Muguruzaová (9-Šp.), Mertensová (15-Bellg.) - Petersonová (Švéd.), hráčka z kvalifikace - Blinkovová (Rus.), Jorovičová (Srb.) - Osoriová (Kol.), Cornetová (Fr.) - Džabúrová (20-Tun.), Collinsová (26-USA) - Suárezová (Šp.), Watsonová (Brit.) - Juvanová (Slovin.), Peraová (USA) - Zidanšeková (Slovin.), Stojanovičová (Srb.) - Sabalenková (2-Běl.).