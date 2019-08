Karolína Plíšková snadno postoupila do 3. kola US Open

New York - Tenistka Karolína Plíšková postoupila do 3. kola grandslamového US Open. Pod zataženou střechou kurtu Arthura Ashe zdolala Mariam Bolkvadzeovou z Gruzie 6:1 a 6:4. Hrát by měla i Karolína Muchová proti Sie Šu-wej z Tchaj-wanu, ale program na menších newyorských dvorcích začne kvůli dešti s tříhodinovým zpožděním.

Turnajová trojka Plíšková měla štěstí, že se ve Flushing Meadows dostala na největší kurt se zatahovací střechou. V halových podmínkách měla zápas se soupeřkou z kvalifikace, která v žebříčku WTA figuruje na 202. místě a hrála s obvázaným levým lýtkem a pravým stehenním svalem, od začátku pod kontrolou.

"Jsem ráda, že moje podání bylo lepší než v prvním kole. Hrála jsem solidně, nemusela jsem předvést svůj nejlepší tenis," řekla Plíšková.

Dvacetiminutovou první sadu Plíšková ukončila jedním ze svých devíti es v utkání. Ve druhém setu získala brejk na 2:1 a pak poprvé a naposledy v utkání přišla o servis. Levou rukou hrající soupeřku vyřadila za hodinu a pět minut.

O osmifinále bude finalistka turnaje z roku 2016 Plíšková hrát s vítězkou utkání mezi Ons Džabúrovou z Tuniska a Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou.