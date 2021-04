Karolína Plíšková klesla v žebříčku WTA na deváté místo

Londýn - Tenistka Karolína Plíšková klesla po brzkém vyřazení na turnaji v Miami, kde obhajovala finálovou účast z roku 2019, v žebříčku WTA o tři příčky na 9. místo. Petra Kvitová, jež na Floridě došla do osmifinále, vypadla poprvé od loňského září z elitní desítky a je jedenáctá. Tereza Martincová pronikla poprvé v kariéře do první stovky, k prolomení hranice jí pomohl v Miami postup z kvalifikace do druhého kola.

Světový trůn uhájila Australanka Ashleigh Bartyová, která v Miami zopakovala triumf z roku 2019. Její finálová soupeřka Bianca Andreescuová, jež duel o titul kvůli zranění vzdala, se v žebříčku posunula o tři místa na šestou příčku.

Vítěz mužské dvouhry Hubert Hurkacz se po premiérovém zisku titulu na turnaji Masters dostal poprvé do nejlepší dvacítky pořadí ATP. V žebříčku se posunul o 21 míst na 16. příčku. Osobní maximum si vylepšil i poražený finalista Jannik Sinner, jenž vystoupal o osm příček a je třiadvacátý.

První místo dál patří Novaku Djokovičovi, který turnaj v Miami vynechal. Nejlepší český tenista Jiří Veselý figuruje a 72. příčce.

Tenisové žebříčky ATP k 5. dubnu (v závorce předchozí umístění): Dvouhra: 1. (1.) Djokovič (Srb.) 11.963 b., 2. (2.) Medveděv (Rus.) 10.030, 3. (3.) Nadal (Šp.) 9670, 4. (4.) Thiem (Rak.) 8660, 5. (5.) Tsitsipas (Řec.) 7040, 6. (7.) A. Zverev (Něm.) 6125, 7. (6.) Federer (Švýc.) 5875, 8. (8.) Rubljov (Rus.) 5400, 9. (9.) Schwartzman (Arg.) 3720, 10. (10.) Berrettini (It.) 3453, ...72. (71.) Veselý (ČR) 993. Čtyřhra: 1. (3.) Pavič (Chorv.) 9010, 2. (1.) Farah 9000, 3. (2.) Cabal (oba Kol.) 8910, 4. (5.) Mektič (Chorv.) 8160, 5. (4.) Soares (Braz.) 7310, 6. (6.) Mahut (Fr.) 6980, 7. (7.) Zeballos (Arg.) 6950, 8. (10.) Polášek (SR) 6810, 9. (9.) Dodig (Chorv.) 6710, 10. (8.) Koolhof (Niz.) 6560, ...112. (112.) Jebavý (ČR) 994. Finanční žebříček: 1. Djokovič 2,088.075, 2. Medveděv 1,747.638, 3. Rubljov 1,191.304, 4. Tsitsipas 1,005.834, 5. Karacev (Rus.) 886.295, 6. A. Zverev 652.738, 7. Berrettini 558.478, 8. Hurkacz (Pol.) 514.714, 9. Fognini (It.) 483.720, 10. Thiem 423.256, ...70. Veselý 146.819, 74. Macháč (ČR) 131.015. Tenisové žebříčky WTA k 5. dubnu (v závorce předchozí umístění): Dvouhra: 1. (1.) Bartyová (Austr.) 9186, 2. (2.) Ósakaová (Jap.) 7985, 3. (3.) Halepová (Rum.) 6965, 4. (4.) Keninová (USA) 5915, 5. (5.) Svitolinová (Ukr.) 5750, 6. (9.) Andreescuová (Kan.) 5265, 7. (8.) Sabalenková (Běl.) 5085, 8. (7.) S. Williamsová (USA) 4850, 9. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 4660, 10. (11.) Bertensová (Niz.) 4490, 11. (10.) Kvitová 4476, ...20. (20.) Vondroušová 2862, 22. (22.) Muchová 2781, 39. (39.) Krejčíková 1716, 44. (45.) Strýcová 1640, 56. (47.) Bouzková 1514, 68. (70.) Siniaková 1175, 76. (78.) Kristýna Plíšková 1030, 98. (105.) Martincová (všechny ČR) 852. Čtyřhra: 1. (3.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 9010, 2. (4.) Strýcová 8945, 3. (5.) Babosová (Maď.) 8280, 4. (1.) Sabalenková 8245, 5. (2.) Mertensová (Belg.) 8120, 6. (6.) Mladenovicová (Fr.) 8115, 7. (7.) Krejčíková 6665, 8. (8.) Siniaková 6640, 9. (9.) Sü I-fan (Čína) 6190, 10. (10.) Dabrowská (Kan.) 5760, ...22. (22.) Peschkeová 3820, 36. (35.) Hradecká (obě ČR) 2580, 51. (50.) Kristýna Plíšková 2065, 70. (70.) Voráčová (ČR) 1455, 88. (91.) Karolína Plíšková 1121. Finanční žebříček: 1. Ósakaová 1,964.798, 2. Bradyová (USA) 1,091.779, 3. Bartyová 735.789, 4. Sabalenková 618.894, 5. Mertensová 616.209, 6. S. Williamsová 601.304, 7. Muchová 598.234, 8. Muguruzaová (Šp.) 574.022, 9. Pegulaová (USA) 524.102, 10. Krejčíková 499.501, ...15. Vondroušová 311.872, 23. Siniaková 250.736, 27. Kvitová 230.198, 29. Karolína Plíšková 223.837, 70. Kristýna Plíšková 127.487, 71. Bouzková 127.440.