Kárný senát zprostil soudkyni, která ponechala Janouška na svobodě

Brno - Soudkyně Jaroslava Bartošová, která ponechala na svobodě podnikatele Romana Janouška, se nedopustila kárného provinění. Nejvyšší správní soud (NSS) ji dnes zprostil kárné žaloby. Bartošové hrozilo dočasné snížení platu, pochybení odmítala, tvrdila, že čelí kárné žalobě pro svůj právní názor, který se ocitl v rozporu s očekáváním médií či některých politiků.

Podle kárného senátu měla pro své rozhodnutí dostatek podkladů v lékařských zprávách, chybovala snad jen v tom, že se v odůvodnění výslovně nevypořádala s informacemi, že se Janoušek nechová v souladu s doporučeními lékařů. "To, že v odůvodnění těch několik vět neučinila, vůbec nemůže být kárným deliktem. Soudní rozhodnutí, zejména na prvním stupni, není disertační práce, na to není čas ani prostor," uvedl předseda kárného senátu Tomáš Langášek.

Kárnou žalobu podala bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), na jejím obsahu trval i nový ministr Pavel Blažek (ODS). Podle žaloby Bartošová "ignorovala jednoznačná zjištění ostatních složek justice". Pražské soudy ji upozornily, že Janoušek, podle posudků těžce nemocný, žil aktivním sportovním a společenským životem.

Soudkyně uvedla, že rozhodovala striktně podle zákona a vycházela při tom z lékařských zpráv a posudků, které Janouškův stav hodnotily jako velmi vážný. Snažila se prý k Janouškově kauze přistupovat tak, jako by nešlo o známou osobnost, ale běžného člověka, pomyslného "Josefa Nováka".

Janoušek si odpykává 4,5 roku vězení za to, že v Praze autem v opilosti srazil ženu. Do věznice se vrátil loni v létě. Předtím měl trest opakovaně přerušený, a to na základě lékařských posudků, podle nichž u Janouška existuje po operaci hlavy riziko těžkého poranění mozku a potřebuje dohled.

V létě 2019 nechal pražský vrchní soud Janouška sledovat a zjistil, že muž chodí bez doporučeného doprovodu na plovárnu, že si vyjel v horku na kole nebo že navštívil galerii. Server Seznam Zprávy také loni zveřejnil fotografie z přelomu let 2019 a 2020, na nichž je Janoušek bez hole v Alpách.

Soudkyně Bartošová z Krajského soudu v Brně podle kárné žaloby prodlužovala Janouškovo přerušení trestu, aniž do svého rozhodování promítla právě skutečnosti zjištěné pražským vrchním soudem. Podle ministerstva spravedlnosti postupovala v rozporu se zjištěným skutkovým stavem i trestním řádem. "Nakládala s tím, jako by to neexistovalo," řekla kárnému senátu pracovnice ministerstva spravedlnosti Kateřina Skalková.

Bartošová ale zdůraznila, že situaci hodnotila komplexně a upřednostnila stanovisko lékařských autorit. Janoušek podle ní možná chyboval, pokud se choval nepřiměřeně svému zdravotnímu stavu. "Já ho neomlouvám, ale když budete v takovém zdravotním stavu a bude vám jeden dva dny dobře, tak možná uděláte nějakou chybu - tak jsem to vnímala já,“ řekla Bartošová. Opakovaně upozorňovala na roli médií v kauze. "Odsouzený je osobou, které média věnují mimořádnou pozornost - a on jim prostě naběhl na smeč," uvedla.

Do vězení se Janoušek vrátil po zásahu Vrchního soudu v Olomouci, podle kterého podnikatelův zdravotní stav nebrání jeho pobytu ve vězení.