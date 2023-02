Kárný senát snížil pražském soudci Kydalkovi na dva roky plat kvůli průtahům

Brno - Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) dnes snížil pražskému soudci Kamilu Kydalkovi plat o 30 procent na dva roky. Důvodem jsou průtahy. Nadřízení žádali Kydalkovo odvolání z funkce, a to jak kvůli průtahům, tak kvůli celkovému způsobu práce. Kárný senát dal žalobě zapravdu jen částečně, u některých průtahů Kydalku zprostil, v sedmi případech ale dospěl k závěru, že soudce skutečně pochybil.

Podle předsedy Tomáše Langáška kárný senát "velmi vážně zvažoval" odvolání Kydalky z funkce. Nakonec uložil nepřísnější finanční postih, který zákon umožňuje. U soudce Kydalkova postavení jde o 1,4 milionu korun hrubého, vypočetl předseda kárného senátu. Zdůraznil, že průtahy nejsou "kavalírským deliktem", ale mají vážné dopady na důvěru v justici - možná větší než ojedinělé selhání soudce v soukromém životě.

Senát jako přitěžující okolnost hodnotil Kydalkova dřívější kárná řízení, ale také nedostatek sebereflexe. "Nevím, co myslí nulovou sebereflexí, to jsem nepochopil," reagoval Kydalka. Proti rozhodnutí se nelze odvolat, lze však podat ústavní stížnost. "Až přijde rozhodnutí, sedneme si na to a uvidíme," uvedl Kydalka.

Žaloba se týkala skupiny trestních kauz u Městského soudu v Praze, některé se táhnou od let 2014 a 2015. Podle nadřízených nedokázal Kydalka opakovaně zajistit to, aby v jednací místnosti byli všichni lidé, bez kterých nelze rozhodnout. Musel tak jednání odročovat, často na vzdálená data. Vedení soudu v tom spatřovalo nedůslednost či odevzdanost k omluvám účastníků řízení, jejichž důvody mohly v některých případech vyvolávat pochybnosti.

Kydalka zdůrazňoval, že každý odklad či zdržení má své příčiny a vysvětlení. Často šlo o kauzy s vysokým počtem obžalovaných, někdy cizinců, u kterých byly problémy s obesíláním, případně i s cestováním do Česka v době pandemie. Poukázal také na své zdravotní problémy i vysoký věk přísedících v senátu - obojí prý komplikovalo práci v době šíření covidu-19.

Podle kárného senátu se však kontinuální průtahy projevovaly jak před nouzovými stavy, tak po nich, přičemž pandemii bylo možné pokládat za omluvu jen ze začátku, později už se musela justice přizpůsobit okolnostem. Nemohla dlouhodobě zastavit či významně omezit svou činnost. Kydalka podle kárného senátu někdy postupuje neefektivně, kontroluje spis až na poslední chvíli, kdy už nelze problémy vyřešit a musí jednání odročovat.

Kydalka je zkušený soudce, v justici pracuje více než 30 let. Soudil například kauzu H-System, loni poslal na doživotí do vězení Jiřího Dvořáka z Prahy za to, že zastřelil zaměstnankyni na úřadu práce, polil kyselinou svou bývalou kolegyni a nastražil střelné zařízení na pronajímatelku svého bytu.

Před kárným senátem stanul Kydalka opakovaně, nejprve kvůli tomu, jak vstoupil do debat kolem komunálních voleb v obci u Prahy. Senát ho v roce 2015 uznal vinným, ale žádný postih mu neuložil. Později dostal důtku za výroky o okolnostech amnestijního rozhodnutí bývalého prezidenta Václava Klause. V lednu 2020 kárný senát Kydalkovi za průtahy snížil plat o deset procent na jeden rok. Postih byl i tehdy mírnější, než navrhovala kárná žaloba. Senát tehdy dospěl k závěru, že nikoliv všechny průtahy lze klást plně za vinu soudci, který měl dlouhodobé zdravotní potíže.

Opakovaná kárná řízení nelze donekonečna vyvažovat dosavadním zásluhami, řekl Langášek. Jaké bude další působení Kydalky, nechtěl místopředseda městského soudu Oldřich Volenec komentovat. Záleží prý především na Kydalkovi samotném. Kydalka na dotaz, zda dokáže všechny staré kauzy dokončit, odpověděl, že neví a že to nemá do důchodu daleko. Je mu 59 let a podle svých slov nehodlá soudit do 70 jako někteří jeho kolegové.