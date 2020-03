Karlovy Vary zvládly zápas bez diváků v Hradci

Hradec Králové - Hokejisté Karlových Varů vyhráli ve druhém utkání předkola play off extraligy na ledě Hradce Králové 5:3 a v sérii hrané na tři vítězství vyrovnali na 1:1. Zápas hraný kvůli epidemii koronaviru bez diváků rozhodl v čase 58:26 Vojtěch Polák. Třetí utkání je na programu ve čtvrtek v Karlových Varech, kde se bude hrát i v pátek.

Západočeši v touze odčinit pondělní porážku začali skvěle. Flek z nulového úhlu s velkým přispěním teče domácího Koukala dostal puk za záda překvapeného Mazance. Slabší chvilku pak ale domácí brankář odčinil výbornými zákroky při šancích Vondráčka a Osmíka. Vyrovnat mohli Smoleňák a Cibulskis, jenže neuspěli. Stejně dopadl při další možnosti i Vondráček.

Ze druhé třetině uběhlo jen 76 sekund a bylo vyrovnáno. Jergl se sice po povedené individuální akci nedostal k zakončení a jen tak nahodil puk za branku, tam se ho ale zmocnil Perret a při rychlém manévru byl rychlejší než karlovarský gólman Novotný.

Tým Energie hrál pak pár vteřinek v pěti proti třem, již během klasické přesilovky ale odskočil puk na modré čáře obránci Graňákovi, a když mu ujížděl Radovan Pavlík, zatáhl za záchrannou brzdu. K nařízenému trestnému střílení se postavil Jergl a přestože se mu nájezd moc nevyvedl, Novotným vyražený puk doskákal za brankovou čáru.

Hosté pak měli k dispozici dalších 15 sekund v pěti proti třem, stavem ale nepohnuli. Po polovině základní hrací doby oslovil Smoleňák v přečíslení tří na dva Klímu, jehož ale vychytal Novotný. Ve 34. minutě si oba domácí útočníci situaci zopakovali v obráceném gardu, ani Smoleňák proti Novotnému neuspěl. Místo toho využil ve 37. minutě přesilovku Eminger - 2:2.

Na konci 42. minuty dostal na chvilku prostor k zakončení kapitán hostů Skuhravý a přesnou střelou k tyči získal svému týmu vedení zpět. Západočeši byli jen o chvilku později blízko dalšímu gólu. Mikúš skvělým manévrem připravil obrovskou šanci pro Beránka, který však z prostoru mezi kruhy těsně minul.

V 54. minutě zazvonila bomba Filipa Pavlíka od modré čáry na brankovou konstrukci. V čase 55:25 slavili domácí vyrovnání. Smoleňák po objetí branky vypálil, odražený puk trefil ze vzduchu Koukal a překonal Novotného. Západočeši sáhli k trenérské výzvě, neboť se jim nepozdával atak na Novotného, jenže neuspěli.

Přesto nakonec mohli slavit. V 59. minutě byl ve správný čas na správném místě dorážející Polák a vrátil hostům vedení. Šest sekund před koncem pak při power play Mountfieldu dokonal výsledek Vondráček.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Hradec Králové): "Měli jsme špatný vstup do utkání a dostali jsme hned gól. Ve druhé třetině se nám to podařilo obrátit při oslabení, která nás ale stála hodně sil, protože jsme čtyři ve třetině. Ve třetí třetině už nám to tak nejezdilo, soupeř využil našich chyb v obraně, dal gól a my jsme už v závěru nedokázali vyrovnat."

Martin Pešout (Karlovy Vary): "Podařilo se nám dostat se do vedení a hru kontrolovat, ale bohužel v době, kdy jsme měli tři přesilovky za sebou, jsme sami pustili domácí do hry a oni otočili výsledek. Pak jsme tam měli špatnou pasáž asi pěti minut, kdy domácí mohli dát z několika brejků na 3:1 a asi by bylo po zápase, ale naštěstí se nám podařilo vyrovnat na 2:2. Třetí třetina už byla nahoru dolů. Nám se podařilo dát gól, pak jsme minichybou na červené čáře pustili domácí k vyrovnání, ale paradoxně nás to ještě víc nakoplo a dokázali jsme vstřelit další gól."