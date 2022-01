Karlovy Vary zdolaly díky dvěma gólům Hladonika v derby Plzeň 5:4

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili ve 44. kole extraligy Plzeň 5:4 a v západočeském derby uspěli doma počtvrté za sebou. O třetí výhře Energie z posledních čtyř zápasů rozhodl v 57. minutě svým druhým gólem v utkání Jan Hladonik. Plzeň prohrála pátý z uplynulých šesti duelů.

Teprve podruhé v novém kalendářním roce a poprvé doma naskočili hráči Karlových Varů do soutěžního zápasu a byli v úvodním dějství aktivnější. Ze hry uplynulo pouhých 12 vteřin a do přečíslení se dostali Rachůnek s Černochem. O chvíli později opakovaně ostřeloval Svobodu v brance Plzně Beránek.

V 6. minutě se Karlovarští radovali. Nenápadné nahození Dlapy od modré čáry do vlastní branky nešťastně tečoval Čerešňák. Vzápětí na druhé straně pozornost Novotného poprvé prověřil Kodýtek. Plzeň mohla vyrovnat v 9. minutě, kdy po vyloučení Hladonika a Černocha dostala příležitost hrát 61 vteřin v pěti proti třem, Čerešňák však pouze nastřelil břevno.

Ve druhém dějství nejdříve ve 23. minutě Osmík orazítkoval tyč, ale ve 27. minutě při vyloučení Plutnara prudkou střelou z kruhu vyrovnal Blomstrand. Po této brance oba soupeři přitvrdili, z čehož pramenila i častá vyloučení. Ve 33. minutě při hře čtyř proti čtyřem projel celým kluziště Beránek a střelou k bližší tyči vrátil domácím vedení.

O tři minuty později Svoboda neudržel Kohoutovu střelu a Koblasa zasunul puk do odkryté branky. Emoce v hledišti i na domácí střídačce zvedla 37. minuta, když puk po střele jednoho z karlovarských hráčů skončil opět za nejistým Svobodou, ale branka nebyla uznána kvůli předčasnému přerušení hry ze strany rozhodčích.

I ve třetí třetině pokračoval útočný atraktivní hokej z obou stran. Hned po 19 sekundách projel hostující Schleiss celé kluziště a střelou zpoza hráče vrátil opět hosty do hry. Dvoubrankové vedení si Karlovy Vary vzaly zpět ve 44. minutě díky aktivitě Hladonika a nedorozumění v brankovišti mezi Svobodou a Graňákem. Frustrovaný Svoboda odjel z branky a nahradil ho Pavlát.

Hráči Energie podráždění tvrdou hrou Plzně se nechali často vylučovat a svou nedisciplinovaností dostali opět hosty do zápasu. Ve 43. minutě obkroužil Suchý útočné pásmo a snížil na jednobrankový rozdíl. O minutu později Bulíř prudkou střelou z mezikruží využil další nabídnutou přesilovku pět na tři.

Po čtvrté brance i domácí trenéři sáhli k výměně gólmanů a Novotného nahradil Habal. Nakonec se radovaly Karlovy Vary poté, co v 54. minutě po akci na jeden dotek vstřelil vítěznou branku Hladonik. Plzni k dalšímu vyrovnání nepomohla ani minutová power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Jsme rozhodně rádi, že jsme po dlouhé době mohli odehrát soutěžní utkání. Myslím si, že dnes měl zápas víceméně všechno, co od derby očekáváme. Akorát mu chyběli diváci. Byla vidět naše chuť, dobře jsme do zápasu vstoupili, měli jsme dobrý pohyb a dali jsme první branku. I když soupeř potom vyrovnal, tak jsme byli o něco aktivnější a dokázali jsme odskočit na 3:1. Tam jsme měli ale zachovat trošku chladnější hlavu a nenechat se strhnout tempem a ke zbytečným faulům. Měli jsme hrozně moc vyloučených hráčů a dvě dlouhá oslabení ve třech. První se nám ještě podařilo ubránit, ve druhém jsme však již inkasovali. Kdybychom v dalších zápasech takhle nedisciplinovaně pokračovali , tak by nás to určitě stálo body. Dnes jsme měli i trošku štěstí, že se nám zápas ještě podařil vrátit na naší stranu. Za bojovnost jsem rád, ale bylo to dnes hodně hektické a nepřesné. Bylo dané tou dlouhou pauzou. Věřím, že v dalších utkáních se uklidníme, rozehrajeme, že soutěž už bude pokračovat trochu ve standardnějším tempu."

Václav Baďouček (Plzeň): "Měli jsme hrozně špatnou první třetinu a vstup byl katastrofální. V první minutě brejk dva na jednoho, další střídání oslabení, následovala další dva a špatně sehraná přesilovka pět na tři. Ve druhé třetině se naše hra trošku zlepšila, byl tam z naší strany tlak do brány. Ten největší tlak z naší strany přišel až v závěrečné třetině, kdy hned na úvod jsme snížili na 2:3, potom zase přišla zbytečná chyba v obraně a brejk domácích na 4:2. Potom jsme sice dokázali vyrovnat, ale bohužel jsme opět soupeři nabídli to, co ho zdobí. Rychlý přechod do protiútoku, brejk a utkání dopadlo tak, jak dopadlo. Mrzí nás to, protože na čtyři góly venku bychom měli nějaké body přivézt."