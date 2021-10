Karlovy Vary zabraly po pěti prohrách a v derby zdolaly rozjetou Plzeň 3:0

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů zdolali v předehrávce 14. kola extraligy v západočeském derby Plzeň 3:0 a zabrali po sérii pěti porážek. Indiáni naopak poprvé po šňůře pěti vítězství neuspěli. O branky se postarali Jiří Kulich, Jiří Průžek a Martin Kohout. Brankář Filip Novotný udržel podruhé v sezoně čisté konto a navíc si připsal i asistenci.

Do utkání vstoupila aktivněji Plzeň a ve 2. minutě musel Bulířovu šanci za cenu faulu hasit Pulpán. V následující přesilovce si největší možnost paradoxně vytvořil karlovarský Flek, který po samostatném úniku bekhendovou střelou nevyzrál na brankáře Svobodu.

Na druhé straně rovněž v oslabení ujel Viktor Lang, ale i jeho šanci pádem pod nohy zlikvidoval Novotný. V rychlé úvodní třetině si příležitosti vytvářely oba týmy, ty největší na straně Energie neproměnili Redlich a Vondráček a za hosty opět agilní Bulíř. Gólový účet zápasu nakonec otevřel ve 14. minutě Kulich, který střelou z mezikruží zužitkoval přesnou Koblasovu přihrávku.

Ve druhé dvacetiminutovce byli blíže vstřelené brance hosté, ale bezchybný Novotný zlikvidoval Schleissův únik i Malátovu nebezpečnou střelu. Ve 40. minutě po potyčce Plutnara se Schleissem a následné hře čtyř proti čtyřem fauloval Hanousek a po protestech obdržel i druhý trest, čímž se hostům naskytla možnost 85 vteřin přesilové hry čtyř proti třem.

Díky obětavosti a vynikajícímu výkonu Novotného domácí početní nevýhodu ubránili a to i včetně další Bulířovy gólové příležitosti. V 48. minutě po vyhraném buly explzeňského Kracíka se dostal k puku Průžek a nekompromisní střelou zápěstím zvýšil vedení Energie.

Hosté se mohli dostat zpět do zápasu v 52. minutě, když po faulu Dlapy na ujíždějícího Schleisse nařídili rozhodčí trestné střílení. Penalty se ujal Blomstrand, ale i jeho střelu vykryl Novotný. I přes Koblasovo vyloučení v 57. minutě a následnou 150 vteřin trvající power play se hráčům Plzně skórovat nepodařilo, naopak Kohout v 59. minutě střelou do prázdné branky zpečetil vítězství Karlových Varů.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Před zápasem byly jasné dvě věci - že Plzeň hraje ve velké pohodě i formě a že my potřebujeme vybojovat nějaké body a trošičku soupeře přetlačit. Jsem rád, že jsme dali první branku, což nás malinko uklidnilo a udrželo v zápase. Dnes byl výrazným faktorem výkon Filipa Novotného, který nás držel celý zápas ve hře a dal nám šanci, abychom zvítězili. Jemu patří velká pochvala, ale patří i všem hráčům, kteří to dnes odpracovali a odbojovali celých šedesát minut a byli za to odměněni konečně pro nás velice důležitými třemi body. Doufám, že od tohoto výkonu se dokážeme odrazit k lepším bodovým ziskům. Velká pochvala do kabiny za dnešní bojovnou práci."

Václav Baďouček (Plzeň): "My jsme dnes bohužel ukončili tu naši bodovou sérii a důvod vidím v naší špatné první třetině, kdy jsme špatně bruslili, prohrávali jsme osobní souboje, prostě z naší strany tam nebylo nic, co by nám mohlo přinést úspěch. V průběhu utkání se naše hra zlepšila, bohužel za stavu 0:1 jsme měli dlouhou přesilovku čtyři proti třem, s kterou jsme naložili špatně. Měli jsme samostatný nájezd, spoustu šancí, ale dnes nám asi nebylo přáno Filipa Novotného překonat."

HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Kulich (Koblasa, Kohout), 48. Průžek (Kracík), 59. Kohout (Plutnar, F. Novotný). Rozhodčí: Hodek, Kika - Lučan, Kis. Vyloučení: 7:5. Bez využití. Diváci: 3816.

Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, M. Rohan, T. Hanousek, Dlapa, Pulpán,T. Havlín, Parkkonen - Flek, Hladonik, T. Rachůnek - O. Beránek, Kracík, Průžek - Kohout, Kulich, Koblasa - Vondráček, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, L. Kaňák, Jiříček, Graňák, J. Kindl, Kvasnička, V. Lang - Schleiss, Kodýtek, Kantner - M. Lang, Mertl, F. Suchý - Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - V. Adamec, F. Přikryl, Malát. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.