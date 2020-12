Karlovy Vary vyhrály v Třinci díky Kašeho nájezdu

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Karlových Varů zvítězili v předehrávce 28. kola extraligy na ledě vedoucího Třince 4:3 po nájezdech. Rozstřel rozhodl v páté sérii David Kaše a k výhře pomohl premiérovým gólem v soutěži další útočník Vít Jiskra.

Dva góly poražených dal Martin Gernát, který si vylepšil bilanci na 5+18 a v produktivitě obránců se bodově dotáhl na vedoucího Filipa Hronka (10+13). Pod všechny góly Ocelářů se podepsal Martin Růžička, který si upevnil vedení v kanadském bodování soutěže (10+26).

Hosté nastoupili i s uzdraveným Laukem a reprezentantem Kašem, který zamířil v neděli večer rovnou z letiště do Třince. Karlovy Vary ale postrádaly kvůli automatickému trestu na jeden zápas kapitána Skuhravého, jehož ve čtvrtém útoku nahradil Jiskra. Skuhravý byl s týmem alespoň na střídačce.

A právě devatenáctiletý Jiskra ve svém druhém extraligovém startu otevřel skóre. Prosadil se pohotovou dorážkou z úhlu po střele Mikysky a korunoval střeleckou aktivitu týmu v úvodní třetině (11:6).

Třinec začal od druhé části diktovat tempo hry a otočil vývoj utkání góly ve 24. a 28. minutě. Gernát vyrovnal z dorážky po střele Růžičky, který při druhé gólové situaci zakončil do prázdné branky po skvělé pasu Galvinše. Oceláři mohli vést výraznějším rozdílem, jenže šance Stránského, Draveckého i únik Hrehorčáka zastavil Novotný.

Hosté vystřelili ve druhé třetině jen dvakrát, ve 46. minutě ale z nenápadné akce vyrovnali. Koblasa sice v gólové šanci jen vyprášil Štěpánkův beton, z dorážky přesto vyrovnal bekhendem Kohout. Domácím vrátil vedení v 53. minutě Gernát, který si sjel před branku a zblízka našel místo nad lapačkou Novotného. Hosté ještě reklamovali bránění brankáři ve hře, ale s trenérskou výzvou neuspěli.

Karlovy Vary velmi rychle vyrovnaly, hezkou kombinaci v přečíslení tři na dva zakončil Flek a patřila jim i další střídání, ale šance Vondráčka i Mikúše zůstaly nevyužity.

Hosté promarnili v prodloužení i přesilovou hru, přesto získali v nájezdech bonusový bod. Nejdříve se prosadil v první sérii hostující Černoch, za domácí vyrovnal ve třetím kole Růžička. Poslední slovo měl Kaše, který uspěl s bekhendovou kličkou. Karlovy Vary tak porazily Třinec teprve podruhé z posledních 16 utkání a soupeři částečně oplatily dvě domácí prohry z úvodu sezony (2:5 a 2:7).

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "V první třetině to nebylo z naší strany příliš dobré. I když jsme se drželi hodně na puku v útočném pásmu, tak jsme si nebyli schopni vytvořit vážnější šanci. Ve druhé třetině jsme hráli přesně ten hokej, na jaký jsme zvyklí a Karlovy Vary jsme mačkali. Škoda, že se nám z velkých šancí nepovedlo dát třetí gól a odskočit. Ve třetí třetině to byla bitva. I když jsme vedli, tak Karlovy Vary hrozily hlavně z brejků, ze kterých nám nakonec daly dvě branky a vyrovnaly. Je to zklamání. Chtěli jsme zvítězit, ale dostali jsme hrozně laciné góly po našich individuálních hrubkách, a to se ukázalo jako rozdílové."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Věděli jsme, že budeme čelit velké ofenzivní síle, kterou má domácí tým, a to se potvrdilo. I přes veškeré přípravy domácí v některých fázích utkání dominovali. Dokázali jsme jim konkurovat jen díky maximální obětavosti a týmovému výkonu, podpořený výborným Filipem Novotným, který nás držel ve hře. Možná jsme občas měli až přílišný respekt k útočníkům domácích. Když jsme se ale dostali do útočného pásma na kotouč, ukázali jsme, že i my dokážeme hrát s pukem a být nebezpeční. To, že jsme se dvakrát vrátili do zápasu proti tak silnému soupeři a měli jsme poté šanci i zápas rozhodnout, je pozitivní. Jsme velmi rádi za cenné dva body."