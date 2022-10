Karlovy Vary vyhrály na ledě Sparty, v prodloužení rozhodl Koblasa

Praha - Hokejisté Karlových Varů vyhráli v zápase 7. kola extraligy na ledě Sparty 5:4 v prodloužení a připsali si druhé vítězství v sezoně. Utkání rozhodl v 63. minutě Petr Koblasa. Pražanům nepomohly ani dvě branky Davida Němečka a nenavázali tak na předešlé tři výhry.

Pražané hrající ve stejné sestavě jako v pátek proti Pardubicím měli v rozmezí čtvrté a páté minuty hned několik slibných šancí, Habala v karlovarské brance ale překonat nedokázali. Kováře na druhé straně prověřil ve 13. minutě z brejku Redlich, ani on ale nedokázal otevřít skóre.

Bezbrankový stav se změnil až v 15. minutě, kdy více prostoru na ledě při hře čtyři na čtyři využili Kaše s Němečkem a domácí po zakončení sparťanského beka do prázdné branky vedli.

Němeček si tak vynahradil situaci z poloviny první třetiny, kdy se jeho střela otřela o brankovou konstrukci. Těsně před odchodem do kabin byl v přesilovce blízko druhého gólu Přibyl, ale přestřelil.

Ve druhé třetině dokázali Západočeši v rozmezí 60 sekund stav zápasu otočit. Nejprve sice sehráli bídně úvodní početní výhodu, ve druhé ale překonal Kováře tečí Beránek. O minutu později poté skončila v brance Sparty střela Havlína.

Pražané po dvou inkasovaných gólech přidali a zásluhou kapitána Řepíka se jim podařilo srovnat. Ve třetí části se ale Energie opět dostala do vedení. Beránek při Jandusově vyloučení ještě zakončit nedokázal, ve 46. minutě ale zůstal před Kovářem volný Černoch a proti svému bývalému klubu nezaváhal.

Sparta poté přežila další oslabení a bezprostředně po jeho skončení udeřila. I s Formanem vracejícím se z trestné lavice se dostala do přečíslení tři na jednoho a Němeček svým druhým gólem v zápase srovnal. Defenzivní hra domácích měla ale dnes k dokonalosti daleko a Rachůnek v 54. minutě opět vrátil hostům vedení.

První výhru v základní hrací době na Spartě po deseti letech ale Karlovy Vary neudržely. Při power play domácích srovnal Krejčík. Zásluhou Koblasy, jenž duel rozhodl v prodloužení, ale nakonec získaly alespoň dva body.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Sparta): "Od začátku zápasu, i když jsme vedli 1:0, tak to nebylo ono. Vary hrály výborně, výborně bruslily a my jsme nebyli my. Sice jsme se několikrát vrátili do zápasu, ale Vary nám vždy odskočily. Jsme rádi, že jsme v power play vyrovnali, ale myslím si, že hosté získali dva body zaslouženě. Šli si za tím více než my. Nehráli jsme poctivou hru, kterou bychom si představovali a Vary nás potrestaly."

Jakub Grof (Karlovy Vary): "Jsme samozřejmě spokojeni. Za prvé s bodovým ziskem, který mohl být za tři body, ale jsme spokojeni i s tím, že jsme uhráli dva (body). Jsou to pro nás hrozně důležité body. Teď jsme ztratili dva dobře rozehrané zápasy a ještě nám dva odpadly, což byl trošku problém. Tým nebyl v tempu, v jakém měl být. Dnes jsme se ale nachystali výborně a možná jsme využili toho, že Sparta měla v pátek těžký zápas. Podle mého jsme předvedli zajímavý výkon, který byl ohodnocený dvěma body."

HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary 4:5 v prodl. (1:0, 1:2, 2:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Němeček (D. Kaše), 32. Řepík (Sobotka, R. Horák), 51. Němeček (M. Forman, G. Thorell), 60. Krejčík (Tomášek, Sobotka) - 26. O. Beránek (Plutnar), 27. Havlín (Redlich, Pulpán), 46. Černoch (Kohout, Plutnar), 54. T. Rachůnek (Hladonik), 63. Koblasa (Bernad). Rozhodčí: Šír, Sýkora - J. Svoboda, Špůr. Vyloučení: 8:6. Využití: 0:1. Diváci: 7345.

Sparta Praha: Jakub Kovář - Krejčík, Graňák, Mikliš, Polášek, M. Jandus, Němeček, Jurčina - Řepík, R. Horák, Sobotka - D. Kaše, Tomášek, Safin – E. Thorell, G. Thorell, D. Simon - Přibyl, D. Vitouch, M. Forman. Trenér: Patera.

Karlovy Vary: Habal - Plutnar, Bartejs, Dlapa, Bernad, Pulpán, Havlín, M. Rohan - Hladonik, Gríger, T. Rachůnek - Kohout, Černoch, Koblasa - Kružík, J. Baláž, O. Beránek - Vondráček, Jiskra, Redlich. Trenér: Bruk.