Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů podlehli ve 4. kole skupiny o umístění v extralize doma Litvínovu 4:5 v prodloužení, přesto slaví záchranu v extralize. Nováček si díky porážce třináctého Chomutova s Pardubicemi 1:4 definitivně zajistil konečné 12. místo.

Do utkání lépe vstoupili hosté. Ve třetí minutě Havelkovu nenápadnou střelu tečoval za záda gólmana Bednáře Jícha. I po většinu úvodního dějství byli aktivnější Severočeši a jenom kvůli výborným zákrokům šestnáctiletého strážce karlovarského brankoviště nenavýšili skóre Válek a Jánský. Za domácí si větší příležitost vypracoval pouze Černý, ale Januse nepřekvapil.

Na dvoubrankový rozdíl zvýšil ve 25. minutě Svoboda, který zužitkoval Myšákovu nezištnou přihrávku. Jen kousek od snížení byl Kozák, jehož pokus skončil na tyčce. Naději na zvrat dal Západočechům o pět minut později Martin Rohan, když jeho nahození od mantinelu propadlo za Janusova záda.

Po zalehnutí puku v brankovišti dostali ve 37. minutě hosté příležitost z trestného střílení opět oskočit, Válek však neuspěl. Litvínovští se však třetí branky dočkali o minutu později poté, co Bednář zachytil střelu Svobody až těsně za brankovou čárou, což vzápětí potvrdil i videorozhodčí.

Karlovarští v poslední třetině zvýšili aktivitu a díky gólům Stloukala a Vlacha smazali ztrátu. Uběhlo ale jen 87 sekund, Bednářovi propadla mezi betony lehká střela z Jíchovy hole a Litvínov znovu vedl.

Vynutit pokračování zápasu se ale podařilo domácím při Březákově vyloučení v 58. minutě, kdy se prosadil Gríger. V prodloužení nakonec o vítězství Litvínova rozhodl po pěkné kombinaci Lukeš.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Pro nás to jsou dnes trošku rozporuplné pocity. V první řadě je to velká úleva a radost z toho, že se nám podařilo splnit náš základní cíl a tím bylo zachránit soutěž. A trošku smutek z toho, že jsme dnešní utkání nezvládli. Měli jsme velkou touhu vyhrát, ale myslím, že na klidu nám nepřidala nešťastná první branka. Trápili jsme se - na rozdíl od soupeře - v zakončení. Hráčům nelze nic vytknout, rvali se do poslední chvíle o velmi důležitý další bod."

Jiří Šlégr (Litvínov): "Pro nás to byl další zápas, ve kterém nám prakticky o nic nešlo. Nicméně zkoušíme mladé hráče, jako je Svoboda nebo Myšák, kteří dnes zase potvrdili, že si vážně říkají o dres v A-mužstvu. Myslím si, že zase odehráli velice kvalitní utkání. Šli jsme sice do třetí třetiny s vedením, ale ta soustředěnost hráčů není úplně jednoduchá. Bohužel jsme dostali dva góly z přesilovky a po jednom námazu, takže v utkání jsme sice zvítězili v prodloužení, ale mohli jsme ho vyhrát i v normální hrací době."

4. kolo skupiny o umístění v hokejové extralize:

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 4:5 v prodl. (0:1, 1:2, 3:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 30. M. Rohan (Skuhravý), 45. Stloukal (Skuhravý), 53. Roman Vlach, 58. Gríger (T. Rachůnek) - 3. Jícha (M. Havelka), 25. P. Svoboda (Myšák), 38. P. Svoboda, 54. Jícha (Ščotka), 63. F. Lukeš (Trávníček). Rozhodčí: Úlehla, Pražák - Špringl, D. Klouček. Vyloučení: 0:5. Využití: 2:0. Diváci: 3074.

Sestavy:

Karlovy Vary: J. Bednář - Šenkeřík, Plutnar, Kozák, Eminger, M. Rohan, Sičák, Šafář - O. Beránek, Gríger, T. Rachůnek - T. Mikúš, Roman Vlach, J. Černý - Lapšanský, Kverka, Stloukal - Kohout, Skuhravý, Balán. Trenéři: Pešout a Mariška.

Litvínov: Janus - L. Doudera, Ščotka, Hunkes, Strejček, Trončinský, Březák - P. Svoboda, Myšák, F. Lukeš - Válek, M. Hanzl, Trávníček - Jánský, Helt, Drašar - Jícha, M. Havelka, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Skuhrovec a J. Beránek ml.