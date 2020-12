Karlovy Vary po dokonalém obratu zdolaly Spartu 5:4 v prodloužení

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů vyhráli v předehrávce 29. kola extraligy doma nad Spartou 5:4 v prodloužení, přestože ještě v 45. minutě prohrávali 0:4. Dokonalý obrat Energie dovršil v čase 60:56 útočník Petr Koblasa. Pražané prohráli poprvé po sérii šesti vítězství.

Od úvodního vhazování Sparta vyvinula tlak, který po 84 sekundách hry vyústil díky Tomáškově střele do odkryté branky ve vedoucí gól. Navýšit skóre mohl o minutu později Dvořáček, který však z bezprostřední blízkosti na Novotného nevyzrál.

Energie se k první nebezpečné akci dostala v páté minutě díky Flekově střele v přesilové hře. Ještě blíže ke vstřelení gólu byl Kohout, ale z levého kruhu nastřelil tyč Machovského branky. Nic to však nezměnilo na skutečnosti, že v úvodním dějství sparťané domácí tým přehrávali, což v 17. minutě po Jandusově nahození od mantinelu potvrdil tečí před brankou Řepík, který tak zvýšil na 2:0.

Druhá dvacetiminutovka byla podobná té první, Karlovarští se snažili a bruslili, ale větší příležitosti si vytvářela Sparta. Energii nepomohla ani hra v početní výhodě, naopak blíže ke vstřelení branky měl ve vlastním oslabení dvakrát Rousek a jen díky výborným zákrokům Novotného se stav nezměnil.

V 38. minutě po vyloučení Černocha za napadení a hráčské lavice za hlasité protesty trenéra Pešouta se Pražanům naskytla příležitost dvouminutové přesilovky pět na tři, kterou střelou mezi Novotného betony využil v čase 38:12 Tomášek a skóroval podruhé v utkání.

Když ve 44. minutě Dvořáček navýšil vedení Sparty na rozdíl čtyř branek, málokdo pochyboval o jednoznačném vítězství hostů. Domácí však předvedli ve zbývající patnáctiminutovce neuvěřitelný obrat. O minutu později první branku domácích, kterou vstřelil Kohout, ještě musel posvětit videorozhodčí.

V 48. minutě se Kohout trefil podruhé, když mu přesně přihrál Koblasa. Karlovarští dělali svou aktivitou Spartě problémy a po Hladonikově střele v 54. minutě snížili na rozdíl jediné branky. V euforii hrající Západočeši díky teči Kašeho po Půlpánově nahození za 47 sekund vyrovnali.

Hosté mohli vrátit vedení na svou stranu při vyloučení Pulpána, ale po dvouminutovém trestu pro Spartu za protesty trenéra Hořavy a následném faulu Dvořáka šli domácí do prodloužení s výhodou přesilové hry pěti proti třem. Tuto 38 sekund trvající výhodu sice Energie nezužitkovala, ale v pokračující klasické početní výhodě rozhodl Koblasa.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Sparta jednoznačně dvě třetiny ukazovala, proč je tam, kde je, jakou má ofenzivní sílu. Měli jsme velké problémy s jejich pohybem a uhrávat souboje s jejich výbornými hráči. Jsem hrozně rád, že jsme se do zápasu dokázali vrátit. Věřili jsme do poslední chvíle, že si můžeme ještě zápas vzít zpátky, a za tuto odvahu a neskutečně týmový odpracovaný výkon jsme byli potom odměněni. Hráčům za to patří velký dík a velký respekt, protože s takhle silným soupeřem otočit v poslední třetině nepříznivý stav o čtyři branky je opravdu úctyhodný výkon a jsem rád, že jsme to dokázali zvládnout."

Josef Jandač (Sparta): "My jsme bohužel v této sezoně tohle nepředvedli poprvé. Byly tam relativně dobré první dvě třetiny, které z naší strany byly sehrány dobře, ale bohužel mužstvo bylo asi nějak ukolébané, už asi bylo pod vánočním stromečkem, prostě nevím. Kolaps, který jsme v závěru nezvládli. Soupeř toho využil a utkání otočil. Karlovy Vary mají nepříjemný přechod do útoku, je vidět, že hokej, který praktikují od začátku sezony, jim vychází a mají velmi dobrou první pětku."

HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha 5:4 v prodl. (0:2, 0:1, 4:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 45. Kohout (D. Mikyska), 48. Kohout (Koblasa, Černoch), 54. Hladonik (T. Mikúš), 55. D. Kaše (Pulpán, Koblasa), 61. Koblasa (D. Kaše, Flek) - 2. Tomášek (Rousek, Buchtele), 17. Řepík (Němeček, M. Jandus), 39. Tomášek (Sobotka, Polášek), 44. Dvořáček (Zikmund, M. Sukeľ). Rozhodčí: Hodek, Úlehla - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:8, navíc Polášek (Sparta) 10 min. Využití: 1:1. Bez diváků.

Karlovy Vary: F. Novotný - D. Mikyska, M. Rohan, Weinhold, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán - Flek, D. Kaše, Hladonik - Lauko, T. Mikúš, O. Beránek - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

Sparta: Machovský - Piskáček, Němeček, M. Jandus, Polášek, Kalina, Tomáš Dvořák, Košťálek - Řepík, R. Horák, Sobotka - Buchtele, Tomášek, Rousek - A. Kudrna, Pech, Říčka - Zikmund, M. Sukeľ, Dvořáček. Trenéři: Hořava a Jandač.

Tabulka:

1. Třinec 22 16 1 4 1 89:50 54 2. Sparta Praha 25 15 1 3 6 95:56 50 3. Mladá Boleslav 23 12 3 3 5 84:58 45 4. Plzeň 23 12 3 2 6 79:56 44 5. Karlovy Vary 23 11 5 1 6 69:70 44 6. Hradec Králové 23 12 1 1 9 71:57 39 7. Liberec 23 10 2 2 9 65:58 36 8. Pardubice 23 7 4 2 10 55:67 31 9. Brno 22 6 3 2 11 56:69 26 10. Litvínov 22 4 5 3 10 46:61 25 11. Vítkovice 22 5 3 4 10 52:70 25 12. Olomouc 23 7 1 2 13 40:71 25 13. Zlín 23 6 2 1 14 52:77 23 14. České Budějovice 23 2 1 5 15 52:85 13