Karlovy Vary otočily duel proti Plzni a ovládly derby

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili ve 46. kole extraligy Plzeň 4:2, vyhráli tak třetí utkání v řadě a bodovali pětkrát za sebou. Plzeň si naopak připsala třetí nezdar v tomto týdnu. Energie rozhodla západočeské derby ve druhé třetině, kdy otočila čtyřmi góly stav z 0:2 na konečných 4:2. Dvě branky vstřelil kapitán Václav Skuhravý.

V sestavě hostů opět chyběl kapitán Gulaš. Do první šance se dostal hostující Straka, tentokráte ale ještě přesně nezakončil. Na druhé straně Frodlovu pozornost nadvakrát prověřil Flek. V 9. minutě se mohl poprvé mezi extraligové střelce zapsat debutující dorostenec Sapoušek, ale po odvážném průniku trefil jen lapačku strážce plzeňské branky.

Skóre se tak poprvé měnilo až ve 12. minutě, když nenápadná Strakova střela po ledě propadla Novotnému mezi betony. Ve 14. minutě Vráblík tvrdě dohrál u mantinelu Fleka, který po jeho zásahu zůstal otřesený ležet na ledě. Plzeňský obránce si za svůj zákrok vedle menšího trestu odnesl i desetiminutový osobní.

Hned na začátku druhé části mohl Suchý navýšit vedení Plzně, ale jeho střela skončila jen na tyči karlovarské branky. Škodovka se dočkala ve 26. minutě, když po přesné nahrávce Kodýtka bekhendovou střelou překonal Novotného Malát.

O minutu později si ale Vildumetzem nahozený puk zpoza branky Frodl nešťastně srazil za svá záda a odstartoval tak obrat domácích. Vstřelená branka dostala karlovarské hráče do zápasu výsledkově i herně.

Když ve 32. minutě Skuhravý prudkou střelou vyrovnal, začala Energie svého soupeře přehrávat. Při vyloučení Jiříčka ve 34. minutě to byl opět Skuhravý, kdo přesnou střelou otočil vývoj zápasu a ukončil Frodlovo účinkování v něm.

Do plzeňské branky se místo něj postavil Pavláta a ani on však dlouho nevydržel s čistým kontem. Ve 39. minutě efektní zadovkou vyslal Kohout do samostatného nájezdu Fleka, který přiblížil domácí výhře.

Ve třetí třetině domácí aktivní obranou nepustili Plzeň do větších příležitostí a když už byl Novotný překonán, tak domácí zachránila tyč jako v 53. minutě po střele Poura. Zdramatizovat duel se hostům nepodařilo ani při závěrečné power play.

Hlasy trenérů po zápase:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Do utkání jsme vstoupili špatně, celou první třetinu jsme byli slabší v soubojích, Plzeň nás přetlačovala a přehrávala, byla silnější, zarputilejší a zaslouženě šla do vedení. Na začátku druhé třetiny jsme v tom ještě chvilku pokračovali, zbytečně jsme si nechali soupeře odskočit o dvě branky. Jsem rád, že jsme potom zvedli hlavu a ve druhé třetině jsme zápas otočili paradoxně zbraněmi, kterými nás vždy přehrával soupeř: protiútoky a rychlým otáčením hry ve středním pásmu. Z toho jsme dali tři branky a otočili zápas. Potom jsme již poctivou defenzivní prací výsledek kontrolovali a nepouštěli jsme soupeře do žádných větších šancí a když, tak nás výborně podržel gólman Novotný."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Podařil se nám vstup do zápasu, myslím, že první třetina byla v našem podání o trošičku lepší. Ve druhé třetině přišel zkrat sedm osm minut, otočený zápas z našich jasných chyb a můžeme si za to sami. Třetí třetinu jsme se to snažili dohnat, v přesilovkách jsme si ale nepomohli a bohužel jsme dnes prohráli. Jde to jen za námi."