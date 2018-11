Brno - Karlovy Vary musí zaplatit pokutu 743.000 korun za vyhlášky omezující sázkové hry a loterie z let 2013 a 2015. Pokutu městu uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) už letos v lednu, vedení města ale proti rozhodnutí podalo rozklad k předsedovi úřadu. Petr Rafaj teď rozhodnutí první instance potvrdil, jak úřad informoval v tiskové zprávě. Stanovisko města ČTK zjišťuje.

"Statutární město povolilo provozování sázkových her a loterií a jiných podobných her jen na adresních místech uvedených v příloze vyhlášek, aniž by výběr adresních míst provedlo na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií," uvedl Rafaj.

Tímto postupem vedení města narušilo hospodářskou soutěž. Vyhlášky z let 2013 a 2015 stanovily místa a čas, v nichž lze provozovat sázkové hry, loterie a podobné hry.

Zatímco podání rozkladu proti prvnímu rozhodnutí úřadu mělo na zaplacení pokuty odkladný účinek, po rozhodnutí předsedy soudu musí město pokutu zaplatit. O dalším odkladu splatnosti pokuty by mohl rozhodnout Krajský soud v Brně, který podobné opatření povoluje ve výjimečných případech. U stejného soudu může město Karlovy Vary také rozhodnutí předsedy ÚOHS napadnout žalobou.