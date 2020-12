Karlovy Vary míří do Třince, Litvínov čeká dvojzápas s Brnem

Praha - Hokejisté Karlových Varů se v pondělní předehrávce 28. kola v Třinci pokusí zastavit sérii tří porážek. Lídr extraligy touží naopak odčinit páteční zápas, v němž poprvé v sezoně nebodoval. První den po skončení turnaje Channel One Cup v Moskvě se odehraje celkem pět duelů. Zajímavý dvojzápas čeká týmy Litvínova a Brna, jež se utkají ve dvou dnech.

Oceláři přišli o sérii dvaceti zápasů, v nichž od začátku sezony bodovali, nečekaně v pátečním domácím duelu s Olomoucí (0:1). V pondělí však mají další možnost navýšit svůj náskok v čele tabulky, neboť druhá Sparta i třetí Plzeň nastoupí až v úterý. Pražané mají sedmibodové manko, Indiáni devítibodové.

"Je to škoda, ale jednou to muselo přijít. Chtěli jsme sérii ještě natáhnout. Když však nedáte žádný gól, nemůžete vyhrát. Hokej se hraje na góly. Dost zápasů jsme zvládli těsně uhrát, ale někdy musela prohra přijít," uvedl obránce Jan Jaroměřský. "Musíme hrát lépe," dodal kouč Václav Varaďa.

Západočeši po šestizápasové vítězné šňůře a 11 výhrách z 12 zápasů prohráli třikrát za sebou, nejvíce v sezoně. "Musíme se vrátit ke hře, která nám přinášela body, k týmovému výkonu, hrát lépe do obrany a více pomáhat brankářům. Musíme dostávat méně branek a naopak být produktivnější směrem dopředu, to jsou věci, na kterých se teď budeme snažit tyto dny pracovat. Věřím, že můžeme hrát s každým, to už jsme si dokázali," uvedl pro klubový web karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Zápas 28. kola si předehrají i hráči Olomouce a Liberce. "Ono by tak nevadilo to rychlé tempo, každý tým rád hraje. Ale ne když máte pět týdnů volno a pak pět týdnů tréninků. To je šílené. Pět týdnů bez ledu a pak vyběhnout do takového tempa. Ze začátku jsme s tím bojovali, pak přišla nějaká krize, ale věřím, že už jsme to překonali a budeme body sbírat častěji," uvedl olomoucký brankář Branislav Konrád.

Liberec stihl ještě před pauzou prolomit střelecké trápení, když rozstřílel Karlovy Vary 7:3. "V poslední době nám to nešlo tak, jak jsme si představovali a na góly jsme se strašně nadřeli. Snad se to zlomilo a doufám, že to bude takto pokračovat i dál. Doufám, že v Olomouci zúročíme tvrdou práci v tréninku a odvezeme si další body," řekl útočník Adam Musil.

Dohrávka 2. kola svede dohromady Litvínov a Brno. Domácí Severočeši po sérii tří výher dvakrát po sobě neuspěli. Stejní soupeři se utkají den nato ve 28. kole. "Při pohledu na tabulku je jasné, že každý získaný bod je dobrý," prohlásil trenér Vervy Vladimír Országh.

Kometa míří ke dvěma zápasům do Litvínova s dobrým pocitem, že ušetří jednu dlouhou cestu. Z hostování v Olomouci se vrátili Valský a Kusko. "Už jsme je zapracovali do sestavy, celý týden jsme poctivě trénovali a věřím, že se nám podařilo dohnat předchozí výpadky. Každopádně chceme na severu Čech uhrát před svátky co nejvíc bodů," přál si asistent Jan Zachrla. Chybí stále dlouhodobě zranění Střondala a Rákos.

V dohrávce 6. kola vyzve Mladá Boleslav Zlín. Středočeši se ve dvou zápasech před pauzou vrátili na vítěznou vlnu. "Reprezentační přestávka se hodila, mohli jsme zregenerovat, ale teď je třeba zase do toho šlápnout, protože tempo bude celou sezonu stejné a sezona bude náročná. Myslím si ale, že jsme dobře připraveni," uvedl útočník David Cienciala, jehož tým čeká hned v úterý domácí souboj s Českými Budějovicemi.

Před zlínskými Berany je těžký dvojzápas venku, v Boleslavi a v Praze. "Během přestávky jsme kvalitně potrénovali a věřím, že to zúročíme. Důležité pro nás budou vstupy do utkání," řekl trenér Robert Svoboda. Do Čech vyrazí Zlín opět bez řady marodů, mimo jiné Fryšary, Fořta, Hermana či Dufka. Po zranění se vrací gólman Kašík. "Uvidíme, jak se bude cítit," doplnil Svoboda.

V dohrávce 11. kola se utkají Pardubice a Vítkovice. Rovněž Dynamo půjde do akce dvakrát během dvou dnů, neboť v úterý hostí Plzeň. Východočeši uspěli v posledních třech zápasech.

"Nesmíme polevit. I když poslední dva zápasy nebyly herně ideální, tak je důležité, že i ta jsme zlomili na naši stranu. To se nám v minulosti nedařilo, ale teď to jde. I to ukazuje sílu týmu. Jsme kousek od středu tabulky, ale zároveň ztrácíme dost bodů na její horní polovinu. Nyní se musíme snažit tu ztrátu dohnat a dostat se do horní části," prohlásil útočník Robert Kousal.

"Pardubice se hodně zvedly, kádr je posílený. Víme o tom, víme o jejich síle. Ale my se nedíváme nalevo napravo, chceme hrát svou hru - i když máme svůj interní plán na zápas. Jedeme tam pro body, musíme začít bodovat. Tabulka je hodně vyrovnaná, hlavně týmy kolem nás. My už nechceme nikam uhnout," uvedl na klubovém webu trenér Miloš Holaň.

Statistické údaje před pondělními zápasy Tipsport extraligy: Dohrávka 2. kola: HC Verva Litvínov (12.) - HC Kometa Brno (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:2. Nejproduktivnější hráči: Richard Jarůšek 20 zápasů/10 bodů (6 branek + 4 asistence) - Peter Schneider 20/18 (15+3). Statistiky brankářů: Denis Godla průměr 2,09 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,14 procenta a třikrát udržel čisté konto, David Honzík 3,28 a 88,72 - Lukáš Klimeš 2,75 a 92,18, Karel Vejmelka 3,08 a 90,33. Zajímavosti: - Litvínov po sérii tří vítězství prohrál dvakrát za sebou a získal jediný bod. - Verva doma bodovala třikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrála. - Kometa po čtyřech zápasech bez bodu v úterý zabrala a zvítězila v Olomouci 4:1. - Brňané ve vzájemných zápasech bodovali pětkrát za sebou a z toho dvakrát vyhráli. - Útočníkovi Viktoru Hüblovi z Litvínova chybějí dva body, aby vyrovnal rekord základní části samostatné české extraligy (od sezony 1993/94) Petra Lešky, který v 991 duelech nasbíral 786 bodů za 244 gólů a 542 asistencí. Hübl má na kontě z 1066 utkání 784 bodů (354+430). Dohrávka 6. kola: BK Mladá Boleslav (4.) - PSG Berani Zlín (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 7:3. Nejproduktivnější hráči: David Šťastný 20/24 (14+10) - Antonín Honejsek 20/17 (5+12). Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,18, 91,11 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,61 a 89,22 - Libor Kašík 3,03, 91,85 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 2,66 a 91,45. Zajímavosti: - Mladá Boleslav vyhrála devět z posledních deseti zápasů. - Bruslařský klub doma zvítězil čtyřikrát za sebou a neztratil ani bod. - Zlín v úterý zabral po třech porážkách a zakončil sérii čtyř domácích duelů výhrou nad Plzní 2:1. - Berani venku vyhráli dva z posledních tří zápasů. - Mladá Boleslav po předchozích třech porážkách vyhrála ve vzájemných zápasech dvakrát za sebou. Dohrávka 11. kola: HC Dynamo Pardubice (8.) - HC Vítkovice Ridera (11.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 5:1. Nejproduktivnější hráči: Anthony Camara 14/11 (5+6) - Rostislav Marosz 19/16 (7+9). Statistiky brankářů: Pavel Kantor 2,55 a 90,65, Daniel Vladař 1,29, 95,58 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 8,31 a 76,62 - Miroslav Svoboda 3,10 a 89,91, Daniel Dolejš 2,93, 92,02 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Dynamo vyhrálo třikrát za sebou a ztratilo jediný bod. - Pardubice doma, kam se vrací po čtyřech zápasech, třikrát v řadě bodovaly a z toho dvakrát vyhrály. - Vítkovice prohrály osm z posledních devíti zápasů. - Ostravané venku prohráli sedmkrát za sebou a získali jen dva body. - Pardubice po předchozí sérii sedmi porážek Vítkovice dvakrát za sebou porazily. - Asistent trenéra Pardubic Petr Sýkora v pondělí oslaví 42. narozeniny. Předehrávky 28. kola: HC Oceláři Třinec (1.) - HC Energie Karlovy Vary (5.). Začátek zápasu: 14:20 (ČT sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 5:2, 7:2. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 21/33 (9+24) - Jakub Flek 21/16 (8+8). Statistiky brankářů: Jakub Štěpánek 1,77, 92,37 a jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,44, 90,46 a jednou udržel čisté konto - Filip Novotný 2,53, 91,96 a dvakrát udržel čisté konto, Patrik Hamrla 3,20 a 87,88, Jan Bednář 4,16 a 86,67. Zajímavosti: - Oceláři v pátek prohráli doma s Olomoucí 0:1 a poprvé v sezoně nebodovali. Byla to pro ně ve 21. zápase v sezoně čtvrtá porážka a třetí z posledních šesti utkání. - Energie po předchozí sérii šesti vítězství prohrála třikrát za sebou a získala jediný bod. - Venku prohrály Karlovy Vary jen dva z deseti zápasů v této sezoně. - Oceláři vyhráli ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a všechny zápasy při této sérii se odehrály na západě Čech. V Třinci se hrálo naposledy 24. listopadu loňského roku a Karlovy Vary tam vyhrály 6:1. Je to pro ně ale jediná výhra z posledních 15 soubojů s Oceláři. - Útočník Ondřej Beránek z Karlových Varů oslaví v pondělí 25. narozeniny. - Útočník Jiří Černoch z Karlových Varů může ve středu proti mateřské Spartě sehrát 200. zápas v extralize. HC Olomouc (9.) - Bílí Tygři Liberec (7.). Začátek zápasu: 17:00 (ČT sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa II 21/12 (7+5) - Michal Birner 21/21 (6+15). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,71, 91,67 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,25 a 90,27 - Petr Kváča 2,22 a 91,96, Jaroslav Pavelka 4,00 a 82,61. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála tři z posledních čtyř zápasů a ve všech případech uspěla venku. Doma Hanáci vyhráli jediný z uplynulých čtyř duelů. - Liberec po sérii pěti zápasů bez bodů vyhrál tři z posledních čtyř duelů. - Bílí Tygři se představí venku po pěti zápasech poprvé od 4. prosince, kdy prohráli v Karlových Varech 3:4. Mimo svůj led prohráli třikrát za sebou a nezískali ani bod. - Liberec vyhrál ve vzájemných zápasech dvakrát za sebou a prohrál jediný z posledních šesti soubojů s Olomoucí. - Útočník Jan Bambula z Olomouce dnes slaví 20. narozeniny. Tabulka: 1. Třinec 21 16 1 3 1 86:46 53 2. Sparta Praha 23 14 1 2 6 81:51 46 3. Plzeň 22 12 3 2 5 78:52 44 4. Mladá Boleslav 21 11 3 2 5 77:51 41 5. Karlovy Vary 21 11 3 1 6 60:63 40 6. Hradec Králové 22 12 1 0 9 69:54 38 7. Liberec 22 9 2 2 9 63:58 33 8. Pardubice 21 5 4 2 10 47:63 25 9. Olomouc 22 7 1 2 12 40:69 25 10. Brno 20 6 2 1 11 48:61 23 11. Vítkovice 20 5 2 4 9 46:64 23 12. Litvínov 20 4 4 2 10 38:53 22 13. Zlín 21 6 1 1 13 49:65 21 14. České Budějovice 22 2 1 5 14 48:80 13 Další program: Úterý 22. prosince - 28. kolo: 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera (vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 1:2), 17:00 HC Sparta Praha - PSG Berani Zlín (3:0, 6:4), 17:20 BK Mladá Boleslav - Madeta Motor České Budějovice (5:2, 2:1 v prodl.; ČT Sport), 17:30 HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno (4:2), 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň (3:2 v prodl., 2:5). Středa 23. prosince - předehrávka 29. kola: 17:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha (2:3; ČT sport).