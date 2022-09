Karlovy Vary dosáhly na ledě mistrovského Třince na první výhru v sezoně

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinec podlehl ve třetím kole hokejové extraligy na svém ledě Karlovým Varům 1:2 a po jedenácti letech odstartoval sezonu třemi prohrami. Jediný gól obhájců titulu dal Patrik Hrehorčák. Hosté vyhráli poprvé v sezoně, nerozhodný stav zlomil ve 35. minutě Ondřej Beránek. První gól Energie dal Jan Hladonik.

"Pro všechny to je hodně pozitivní. První výhra, důležité tři body. Zvlášť když všichni víme, že z Třince se moc bodů nevozí. Jsme rádi, snad nás to nakopne," uvedl David Kofroň, který přestoupil před sezonou do Karlových Varů právě z Třince. "Využili šance, jaké měli. Hráli účelný, jednoduchý hokej, který takhle hraje spousta týmů. Bojovností a obětavostí vyhráli. Byli lepší," uznal Hrehorčák.

Oceláři měli po úvodních dvou kolech na kontě jen bod, ale žádný souvislejší nápor si první třetině nevytvořili. Naopak střelecky aktivnější byli hosté (10:6) a v sedmé minutě se ujali v přesilové hře vedení. Bleskovou souhru na jeden dotek zakončil z prostoru před brankou Hladonik, bývalý hráčů Ocelářů.

Třinec zatlačil soupeře až na začátku prostřední části. Vyrovnání měl na hokejce Hudáček, po přihrávce Jeřábka na něj zívala prázdná branka, ale trefil z úhlu jen boční konstrukci. Ve 28. minutě se už ale domácí prosadili. Hrehorčák se po návratu z trestné lavice zapojil do útoku a po pasu Marcinka překonal Habala.

Inkasovaný gól paradoxně nakopl Karlovy Vary. Už za minutu mohl hostům vrátit vedení Beránek, když se ocitl sám před Mazancem, ale neuspěl. Z přečíslení dva na jednoho minul Plutnar odkrytou branku. Nicméně Energie už vzápětí udeřila. Obrana Ocelářů zapomněla na Beránka, který se po vypršení trestu dostal do úniku a přelstil Mazance bekhendovým blafákem.

"Škoda, že jsme nechali hráče za sebou. To momentum nám patřilo, po vyrovnávací brance jsme hráli dvě přesilovky a mohli jsme dát gól my," litoval Hrehorčák.

Karlovy Vary si těsný náskok ve třetí třetině pečlivě střežily. Sice se většinu času bránily, ale nepouštěly Třinec do žádných větších gólových šancí. Obětaví hosté odolali i dlouhé hře Ocelářů bez gólmana, přičemž posledních 41 sekund hráli čtyři proti šesti. Domácím se ale nedařily ani přesilové hry, nevyužili žádnou z pěti.

"Třinec měl ke konci zápasu převahu a hodně nás drtil, ale obětavostí jsme utkání dotáhli do vítězného konce. Vláďa (Habal) zachytal super, hodně puků podržel a co vypadlo, tak naší obránci obětavě ubránili," těšilo hostujícího asistenta trenéra Václava Skuhravého.

Oceláři ve dvou domácích zápasech vstřelili jen jeden gól. "Nebylo v naší hře, co jsme si představovali. Chtěli jsme hrát nátlakovou hru, často střílet, ale situace jsme často překombinovali," přiznal trenér Zdeněk Moták. "Musíme hrát šedesát minut a musí hrát kompletní počet hráčů, všech dvacet. Nemůžeme mít výpadky, nemůže jich hrát jen jedenáct. Prostě musíme být připraveni a hrabat metry od začátku do konce," dodal Moták.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Třinec): "Předně chci poděkovat divákům, kteří nás povzbuzovali až do konce. My musíme hrát šedesát minut a musí hrát kompletní počet hráčů, všech dvacet. Nemůžeme mít výpadky, nemůže jich hrát jen jedenáct. Prostě musíme být připraveni a hrabat metry od začátku do konce. Nebylo v naší hře, co jsme si představovali. Chtěli jsme hrát nátlakovou hru, často střílet. Situace jsme často překombinovali a přihrávali někam, možná do prázdné brány, a to na hosty neplatilo. V prvním (domácím) zápase jsme neskórovali, teď jsme dali jen jeden gól, to je opravdu málo, za to se body neberou."

Václav Skuhravý (Karlovy Vary): "Bylo to kvalitní utkání a jsem rád, že náš tým k zápasu přistoupil, jak přistoupil, a to hodně obětavě. Třinec měl ke konci zápasu převahu a hodně nás drtil, ale obětavostí jsme utkání dotáhli do vítězného konce. Jsem hodně rád, protože z Třince se jen tak body nevozí a chtěl bych poděkovat týmu. Vláďa (Habal) zachytal super, hodně puků podržel a co vypadlo, tak naší obránci obětavě ubránili."

HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 28. Hrehorčák (Marcinko) - 7. Hladonik (T. Rachůnek, Gríger), O. Beránek (Vondráček, M. Rohan). Rozhodčí: Hradil, Kika - Axman, Lederer. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Diváci. 3315.

Sestavy:

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, M. Adámek, Čukste, J. Jeřábek, Zahradníček - M. Růžička, Marcinko, Daňo - Nestrašil, L. Hudáček, D. Voženílek - Hrehorčák, Miloš Roman, Chmielewski - Kurovský, Lyszczarczyk, Dravecký. Trenér: Moták.

Karlovy Vary: Habal - Plutnar, Bartejs, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán, M. Rohan - Hladonik, Gríger, T. Rachůnek - Kohout, Černoch, Koblasa - Kofroň, J. Baláž, O. Beránek - Vondráček, Jiskra, Redlich. Trenér: Bruk.