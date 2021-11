Karlovy Vary díky závěru porazily Mladou Boleslav 3:0

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů udolali díky povedenému závěru zápasu 26. extraligového kola Mladou Boleslav 3:0. Západočeši vyhráli třetí z posledních čtyř utkání, hosté si naopak připsali za stejný počet startů třetí porážku. V čase 52:55 vstřelil vítězný gól útočník Martin Kohout. Třetí čisté konto v sezoně vychytal díky 31 úspěšným zákrokům Filip Novotný.

V úvodním dějství, které skončilo bez branek, měli opticky navrch Západočeši. Největší příležitosti k otevření skóre měli domácí při střele Pulpána, která zazvonila o tyč boleslavské branky, a nahození Osmíka, jež se zastavilo těsně před brankovou čárou. Na druhé straně byl nejblíže ke vstřelení branky Dufek, ale jeho příležitost překazil za cenu faulu Pulpán.

Druhá dvacetiminutovka začala náporem Mladé Boleslavi a jen díky výbornému zákroku Novotného se po střele Fořta z bezprostřední blízkosti neměnilo skóre. Rovněž i Najmanovi chybělo málo, aby ve 25. minutě, když nebezpečně dotíral na připraveného karlovarského gólmana, proměnil svou dorážku. Narůstající tlak Bruslařů v polovině zápasu hasili hráči Energie jen za cenu série faulů a poté, co byli krátce po sobě vyloučeni Osmík a Plutnar, dostali hosté šanci hrát 32 sekund pět na tři.

I když sérii vyloučení hráči z lázeňského města i za cenu velké obětavosti ubránili, mohlo se jít do kabin za jednobrankového vedení hostů. Ve 40. minutě protlačili Středočeši puk za Novotného záda, což potvrdil i videorozhodčí. Následně si však trenér Pešout vzal trenérskou výzvu a branka po dlouhém zkoumání videa byla hlavními rozhodčími odvolána z důvodu bránění útočícího hráče brankáři Novotnému.

Bylo zřejmé, že v závěrečné třetině pravděpodobně rozhodne, kdo vstřelí první branku. Středočeši svírali domácí v jejich obranném pásmu, ale vynikající Novotný pochytal všechny nebezpečné střely, při nichž vynikal zejména agilní Fořt. Při vyloučení Ševce dokonce v oslabení ujela dvojice Stránský, Bičevskis, ale i střela Stránského skončila v náručí bezchybného strážce domácí branky.

Ještě v téže přesilovce však Mikúš nezištně přihrál Kohoutovi do předbrankového prostoru a jeho teč otevřela účet zápasu. Blízko vyrovnání byl opět Fořt, ale jeho střela se otřela o horní tyčku. To však bylo ze strany Mladé Boleslavi vše. V 58. minutě nejdříve Rachůnek po objetí branky zasunul puk za bezmocného Růžičku a jen o 34 sekund později po nahrávce Vondráčka dovršil účet zápasu gólem do prázdné branky Mikúš.

HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 53. Kohout (T. Mikúš, Plutnar), 58. T. Rachůnek (T. Havlín, Flek), 58. T. Mikúš (Vondráček). Rozhodčí: Veselý, Vrba - Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:0. Diváci: 980 (omezený počet).

Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, M. Rohan, Dlapa, Parkkonen, Pulpán, T. Havlín, L. Doudera - Flek, Kulich, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, Immo - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Pláněk, Bernad, Šidlík - Kelemen, Fořt, Lunter - Dufek, Claireaux, Kotala - P. Kousal, A. Najman, T. Pospíšil - J. Stránský, Bičevskis, Eberle. Trenéři: R. Rulík a Patera.