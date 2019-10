Karlovy Vary bez problémů porazily juniory Pardubic

Pardubice - Hokejisté Karlových Varů porazili v 15. kole extraligy Pardubice 8:0. Při virové epidemii střevní chřipky hráli za Dynamo junioři. Domácí uspěli potřetí v řadě, dva góly v jejich dresu zaznamenal útočník Dávid Gríger. Čisté konto vychytal díky 18 zákrokům Filip Novotný.

Protože týmový lékař Pardubic nařídil karanténu celé kabiny a kluby se nedohodly na jiném termínu, museli hosté zápas odehrát. Využili tak juniory. Debut si v extralize odbylo deset hráčů - brankář Michal Borovička, obránci Daniel Blažej, Tomáš Jelínek, Vít Kaštánek, Martin Kubíček, Václav Leder a útočníci Zdeněk Pavlík, Radek Šír, Ondřej Šťastný a sedmnáctiletý Kale Costa, který nastoupil v české extralize jako druhý Australan po Nathanu Walkerovi, současném hráči St. Louis.

Borovička, Kaštánek a Kubíček se dočkali prvního startu mezi elitou v 16 letech. Z další deseti hráčů Dynama měli na kontě více než jeden start v nejvyšší soutěži Matěj Blümel (8) a Michal Rouha (3).

Karlovarští přesto začali opatrně, první větší příležitost si vytvořil až ve čtvrté minutě Flek. Skóre se poprvé měnilo v deváté minutě, když bombou z mezikruží využil Koblasa nabídnutou přesilovou hru. Srdnatě bojující mladíci z východu Čech mohli vyrovnat ve 13. minutě, kdy se zcela sám před Novotným ocitl Rohlík.

Ještě v téže minutě však Křemen tečí střely Graňáka od modré čáry navýšil stav na dvoubrankový rozdíl. O dvě minuty později střelou za modrou čárou využil Stříteský další přesilovou hru. Kontrovat mohl na konci úvodního dějství zcela nehlídaný Blümel, jenže neuspěl.

Herní převaha Energie se naplno projevila v rozmezí 24. až 25. minuty, kdy se během pouhých 49 sekund postupně trefili Polák, Kohout a Vondráček. Po páté brance vystřídal Nečase v brance Pardubic Borovička a Energie zvolila po zbytek druhé třetiny úsporný režim. Z poklidného tempa vybočila pouze Flekova rána do horní tyčky a další příležitost agilního Blümela.

Definitivní podobu výsledku dal ve třetí části dvěma góly Gríger, který se nejdříve trefil ve 44. minutě při vyloučení Rouhy a v 50. minutě po nahrávce Rachůnka.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Dnešní zápas byl od rána specifický, snažili jsme se na něj připravit jako na každý jiný. Chci našim hráčům poděkovat, jak k tomu přistoupili. Myslím si, že utkání zvládli po celých šedesát minut velmi slušně. Jsem rád, že před výbornými domácími fanoušky se nám podařilo dát pár pěkných gólů. Chci ale vyjádřit respekt i soupeři, na to, že někteří hráči sbírali první zkušenosti s velkým hokejem, tak se od začátku do konce rvali velmi srdnatě a podali velmi bojovný výkon. Patří jim velký respekt. Co se týče polemiky ohledně samotného konání zápasu - náš názor je vyjádřen v tiskové zprávě, která je na našich internetových stránkách. Myslím, že k tomu bylo napsáno dost a nevidím už důvod a potřebu se k tomu ještě vyjadřovat."

Radek Bělohlav (Pardubice): "Musím klukům poděkovat, že ten zápas odbojovali. Tím, že sem přijeli, ušetřili klubu spoustu peněz. Bylo to pro ně těžké, v první třetině dostali dva góly z přesilovky a čím dál více se potom projevovala kvalita soupeře, který hrál, co potřeboval. Myslím, že kluci si z toho něco vzali. Ve věci dnešního zápasu jsme vydali během dne prohlášení, ve kterém objasňujeme situaci a konstatujeme fakt, že soupeř na odložení zápasu nepřistoupil. My jsme měli od rána spoustu starostí, střevní infekce postihla přes 60 procent mužstva, možná i více. A ti ostatní jsou na odběrech. Šatna byla vydezinfikovaná a byl dán zákaz vstupu do ní. Nevím, jak se k celé situaci postavíme dál."