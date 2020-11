Karlovarský nemá ani na třetí pokus krajské vedení

Karlovy Vary - Ani na třetí pokus dnes zastupitelé Karlovarského kraje nezvolili nové krajské vedení. Koalice v kraji stále není dojednaná. Přes shodu na programu i koaliční smlouvě si stále nárokuje křeslo hejtmana blok 21 zastupitelů za STAN, Piráty, Místní, VOK a SNK1 i koalice ODS a KDU-ČSL. Další jednání zastupitelstva bylo přerušeno, sejde se 1. prosince.

Jednání mezi blokem 21 zastupitelů ze STAN, Pirátů, Volby pro kraj (VOK), Místních a SNK1 a koalicí ODS a KDU-ČSL se čtyřmi mandáty by mohla vést k většině v 45členném zastupitelstvu. Jenže už několik týdnů obě uskupení zůstávají na svých pozicích, podle bloku 21 zastupitelů by měly být hlasy v radě rozloženy rovnoměrně pro všechny strany a hejtmana by měl nominovat tento subjekt. ODS a KDU-ČSL ale požadují místo nabízeného prvního náměstka a jednoho radního funkci hejtmana a minimálně jednoho radního.

Jak dnes řekl novinářům lídr ODS Karel Jakobec, zatím platí usnesení regionální rady, aby ODS usilovala o hejtmanskou funkci. "Budeme čekat, jestli ze strany bloku 21 budou nějaké ústupky, a podle toho budeme pokračovat dál. Na usnesení regionální rady budeme trvat do té doby, než bude jiné usnesení," řekl Jakobec.

Lídr STAN Petr Kulhánek (KOA) řekl, že pokud by blok 21 zastupitelů neviděl snahu o dosažení dohody, o další jednání by nežádal. "My jsme bohužel požadavky, které se měnily, dostaly až ve středu večer. Věřím, že do úterka musíme shodu najít," řekl Kulhánek.

Mimo jednání zatím zůstává vítězné hnutí ANO i SPD. Dosavadní hejtman Petr Kubis (ANO) dnes řekl, že jednání o koalici je smutný příběh a že ANO je stále ochotno komunikovat se všemi subjekty v zastupitelstvu o vytvoření koalice.

Dodal, že dlouhá jednání brzdí činnost Karlovarského kraje. "Přišlo mi korektní po volbách řešit jen nezbytné věci. Přišlo mi to slušné. Tento stav ale už musí skončit. Karlovarský kraj si nezaslouží, abychom neprojednávali nutné věci. Proto jsem se rozhodl na pondělí svolat krajskou radu, kde bude 45 bodů. Musíme řešit dotační programy, všichni na ně čekají. Musíme řešit sociální služby, nelze, abychom neřešili třeba zařazení do sociální sítě," řekl dnes Kubis.