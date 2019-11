Karlovarský kraj odstoupil od smlouvy na přestavbu nemocnice Cheb

Cheb - Karlovarský kraj odstoupil od smlouvy s dodavatelem přestavby Nemocnice Cheb. Zakázka za téměř půl miliardy korun se měsíce zpožďovala. Cena za dokončení modernizace nemocnice tak zřejmě vzroste, řekl dnes ČTK náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Dalibor Blažek (HNHRM). Ceny stavebních prací totiž od roku 2016, kdy se konala soutěž na stávajícího dodavatele, výrazně vzrostly. Novou soutěž na dodavatele by kraj chtěl vyhlásit do půlky příštího roku s tím, že krajští zastupitelé budou muset ještě schválit navýšení ceny.

"Rada Karlovarského kraje na svém mimořádném jednání schválila odstoupení od smlouvy se sdružením ESB-VCES Nemocnice Cheb z důvodu dlouhodobého nepokračování ve stavbě, z důvodů dlouhodobých termínových problémů a několikanásobného porušení smlouvy," uvedl Blažek.

Stavba začala na počátku roku 2017. Rekonstrukci nemocnice provádí sdružení firem ESB-VCES Nemocnice Cheb, za které jedná společnost Energie - stavební a báňská a.s.

"V tuto chvíli zadáme úpravu projektové dokumentace, ze které musí být vyčleněno, co už bylo uděláno a co se udělat musí. Musí být upraven výkaz výměr a budeme hledat firmu, která stavbu dokončí," doplnil Blažek.

Stavba měla původně skončit letos v prosinci. Od léta se ale sdružení firem pře s krajem o platnost smlouvy. Podle firem byly v projektu chyby, požádaly proto kraj o dodatek s navýšením ceny a prodloužením termínu. To kraj odmítl, protože by tím podle Blažka porušil zákon. Podle Blažka zřejmě firmy při soutěži nepočítaly s tím, že vysoutěžená cena nebude v průběhu času reálná. Firmy se tak dostaly do finančních problémů a stavba se téměř zastavila.

"V tuto chvíli je neproinvestováno zhruba 267 milionů korun, z toho zhruba 165 milionů je stavba a zhruba 100 milionů je vybavení a přístroje. Ty se ale soutěží zvlášť," upřesnil Blažek.

Kraj po dodavateli už v průběhu roku vymáhal penále za zpoždění stavby v řádu asi 80 milionů korun. Pravděpodobně bude také vymáhat ztrátu, která kraji vznikne tím, že se stavba bude muset soutěžit znovu a zřejmě za vyšší cenu. Celý spor tak zřejmě skončí u soudu.

V chebské nemocnici vyrostl už nový pavilon A1 a radikální přestavbu měl prodělat i původní pavilon B. Jenže kvůli pozastavené stavbě žije nyní personál krajské nemocnice v nejitotě a v provizorních podmínkách. I proto se kraj rozhodl, že místo dalších jednání smlouvu ukončí.