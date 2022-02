Karlík si vybral nováčkovskou daň, ale o budoucnost nemám strach, řekl Moravec

Praha - Podle bývalého biatlonistky Ondřeje Moravce si olympijský debutant Mikuláš Karlík vybral v nepovedeném závěru vytrvalostního závodu nováčkovskou daň. Dvaadvacetiletý Karlík útočil před poslední střeleckou položkou na příčky v první pětce, po třech chybách se ale propadl na 31. místo. Trojnásobný olympijský medailista Moravec přesto svého nástupce v národním týmu chválil a vidí v něm potenciál do budoucna.

"Dalo by se říct, že to byla určitě daň za jeho první individuální olympijský start. První tři položky zvládl a na trati jel skvěle. Tuhle situaci před poslední střelbou však dobře znám. Je to hrozně těžké, on dosud nikdy v životě o takovýto výsledek nejel," řekl Moravec ČTK.

Nejlepším Karlíkovým umístěním mezi jednotlivci ve Světovém poháru bylo loňské 26. místo ve stíhacím závodě v Novém Městě na Moravě. Pokud by dnes rodák z Ústí nad Orlicí odstřílel i závěrečnou položku bez chyb, mohl bojovat o první pětku. Jenže hned při své první ráně minul a netrefil také třetí a pátý pokus.

"Je to složitá situace a málokterý závodník tohle hned zvládne. Z mého pohledu je to pro něj ohromná zkušenost a Karlos se rozhodně nemá za co stydět. Nečekalo se, že by zrovna on měl stát na posledním stojáku a střílet o první pětku. Viděl jsem sice Ondru Rybáře (šéftrenéra), který z toho byl zklamaný, ale je k tomu třeba přistupovat reálně. Tohle se prostě stává," uvedl Moravec.

Karlík se po závodě vyjádřil, že si až příliš pustil myšlenky na dobrý výsledek do hlavy. Moravec uvedl, že si každý biatlonista podobnou zkušeností musí projít.

"A čím více si tyto situace zažije, tím by to mělo být pro něj později lepší. Jasně, neznamená to nutně, že to příště zvládne, ale na druhou stranu může člověku tahle zkušenost pomoct. Jestli to tak bude, ukáže čas. Věřím ale, že se Karlos do této situace zase dostane, čímž by se ukázalo, že se vše ubírá dobrým směrem," prohlásil rodák z Letohradu.

Účastník čtyř olympiád Moravec ocenil i Karlíkův sedmnáctý běžecký čas. "Možná mu ke konci došly síly, ale není se co divit. Do loňského roku byl ještě junior a těch dvacetikilometrových závodů za sebou moc nemá. Když se ale podívám na český biatlon do budoucna, nemám strach. Všechno včetně Karlose chce čas, i když je mi jasné, že zrovna tohle je dnes drahocenná komodita," řekl světový šampion z roku 2015.

Moravec si přeje, aby se v příštím závodě dařilo i dalším českým mužům. V sobotu je na programu sprint, v němž bude Michal Krčmář obhajovat stříbrnou medaili z Pchjongčchangu.

Jednatřicetiletému biatlonistovi však vytrvalostní závod nevyšel a skončil po pěti chybách devětapadesátý. "Bimbo (přezdívka Krčmáře) teď musí veškerou koncentraci směřovat právě do sprintu. Start v závěrečném závodě s hromadným startem nemá jistý, takže tohle je teď jediná cesta. Je potřeba předvést sprint jako v Pchjongčchangu," usmál se Moravec. "Zkušenosti a schopnosti na to má. Je pravda, že ten začátek neměl dobrý, ale je potřeba to hodit za hlavu a jít do sprintu s čistou hlavou. Na devětapadesátém místě se stavět nedá," dodal Moravec.