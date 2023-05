Karel není můj král, skandují odpůrci monarchie u trasy průvodu

Londýn - Na Trafalgarské náměstí v centru Londýna, kudy vede trasa korunovačního průvodu, dnes dorazili také odpůrci monarchie, aby volali po přechodu Británie ke zřízení s volenou hlavou státu. Monarchii považují za nedemokratickou a netransparentní instituci a akce jako je dnešní korunovaci Karla III. za plýtvání veřejnými prostředky, řekli v rozhovorech s ČTK. Po smrti velmi populární královny Alžběty II. prý cítí šanci získat ve společnosti širší podporu.

Hlavním heslem protestu jsou slova Not my King, kterými lidé dávají najevo, že Karel III. "není jejich král". Slogan mají demonstranti na tričkách, cedulkách či nálepkách a krátce po osmé hodině místního času (09:00 SELČ) se začal rozléhat z jihovýchodního rohu Trafalgarského náměstí, kde se odpůrci monarchie shromáždili. Na místě jich ráno byly desítky, přičemž postupně přicházeli další.

"Nemám proti králi nic osobního... To, co je problém, je celý princip," řekl Martin, který se označil za dlouholetého "republikána". On a další respondenti zmiňovali různé argumenty pro odklon od monarchie, především však kritizovali nedemokratičnost systému s dědičným postem hlavy státu a nerovnost, kterou ztělesňuje. "Nemůžete mít skutečnou demokracii, když hlava státu není volená," řekl Londýňan Frederic.

Protestující také zmiňovali netransparentní finance monarchie a dávali do kontrastu velkolepou korunovaci s tíživou ekonomickou situací v Británii. "Jsem sociální pracovnice... Když vidím peníze, které se dnes utrácí, které by mohly jít za lidmi, se kterými pracuji, je to smutné," řekla Lotty, která dorazila z jihu Anglie s otcem Martinem.

Podle Londýňanky Claire členové královské rodiny nemohou dobře zastupovat britskou veřejnost, protože nerozumí problémům obyčejných lidí. "Jak mohou odrážet zemi, o které nic neví? Jak mohou odrážet zemi,... když nikdy nemuseli hledat práci, nikdy nemuseli využít potravinovou banku, nikdy nemuseli poslat své děti do státní školy, nikdy nemuseli využít (státní zdravotnický systém NHS)," řekla ČTK.

Akci na Trafalgarském náměstí organizuje hnutí Republic, které funguje zhruba 40 let a v době korunovace přitahuje značnou pozornost. Lídr organizace Graham Smith byl podle vyjádření skupiny dnes ráno společně s několika dalšími členy zatčen, zřejmě kvůli tomu, si na londýnský protest přinesli megafon.

Průzkumy veřejného mínění mezitím naznačují, že popularita monarchie v Británii klesá, jakkoli ji většina veřejnosti stále schvaluje. Podle mladého demonstranta Toma by podpora monarchie nyní mohla "přirozeně" polevovat. "Pro královnu (Alžbetu II.) podle mě bylo skvělé, že v podstatě nic neříkala a vypadala jako babička z televize, což znamenalo, že si s ní všichni mohli spojovat pocit: 'Hele, to je moje milá babička.' Charles ovšem moc takhle nepůsobí," řekl.

Na Trafalgarském náměstí dnes nicméně byli v mnohonásobné přesile fanoušci královské rodiny, kteří na skandování "Not my King" vždy zareagovali jásotem. "Někde začít musíme," poznamenala Claire ohledně aktuální síly hnutí proti monarchii.