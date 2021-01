Karanténa v Německu bude prodloužena zatím do 14. února

Berlín - Protiepidemická karanténa v Německu bude prodloužena nejméně do 14. února. Na dnešním jednání se na tom podle magazínu Der Spiegel shodla kancléřka Angela Merkelová s premiéry německých spolkových zemí. Soulad panuje i v povinných zdravotnických rouškách v prostředcích hromadné dopravy, kde zatím s výjimkou Bavorska postačuje jakékoli zakrytí nosu a úst. V řadě kancléřčiných návrhů na zpřísnění ale spolkové země zastávají odlišné postoje.

Do karantény se Německo uchýlilo od listopadu, následně ji opakovaně prodloužilo a její podmínky zpřísnilo, nyní uzávěra platí do konce ledna. Dopoledne deník Bild, který je nejčtenějším v Německu, napsal s odvoláním na návrh závěrů schůzky, že kancléřka chce uzávěru zachovat nejméně přinejmenším do 15. února.

Ještě před schůzkou, která začala ve 14:00, se do médií dostalo několik návrhů, které se v různých bodech lišily. I ten zatím poslední návrh obsahuje řadu pasáží v závorkách, o kterých se bude jednat.

O tom, že v karanténě bude nutné pokračovat i v únoru, již o víkendu hovořili vicekancléř Olaf Scholz nebo v pondělí ministr zdravotnictví Jens Spahn. Merkelová chtěla původně se zemskými premiéry o epidemické situaci jednat 25. ledna, ale kvůli obavám z mutací koronaviru jednání o týden uspíšila. Spolu s prodloužením karantény se očekává i zpřísnění stávajících podmínek.

Tématem je podle portálu Focus Online plošné omezení pohybu na maximální vzdálenost 15 kilometrů od domova. Dosud toto nařízení platí v ohniscích nákazy, která vykazují více než 200 nových případů na 100.000 obyvatel během sedmi dní. To se zatím týká především Saska, Durynska či Bavorska. Celoněmecký průměr podle Institutu Roberta Kocha činí 131 nových případů na 100.000 obyvatel během sedmi dní.

Celoněmecké noční omezení pohybu, které by začínalo ve 20:00, podporuje například bádensko-württemberský premiér Winfried Kretschmann. Ten jasně prohlásil, že takové opatření bude podporovat společně s větším rozšířením práce z domova.

Vedle uzavřených restaurací či obchodů neprodávajících zboží denní potřeby se očekává zachování pravidla, že jedna rodina, která spolu žije, může hostit jen jednoho člověka z jiné domácnosti.

Očekává se rovněž, že zůstanou uzavřené školky a školy. Školáci by se tak do lavic vrátili nejdříve v pondělí 15. února, tedy po dvou měsících nucené přestávky. Prezenční výuka totiž v Německu skončila v polovině prosince. Od té doby se děti a studenti učí on-line.

V Německu nicméně nouzově fungují školky a školní družiny, které jsou ovšem dostupné jen pro děti rodičů, kteří nemají jinou možnost se o potomky postarat. Tato možnost se týká především dětí zdravotníků a policistů.

Zavedeny zřejmě nebudou povinné respirátory třídy FFP2 v obchodech a v prostředcích hromadné dopravy, jako to učinilo Bavorsko. Návrh, na kterém se podle magazínu Der Spiegel, Merkelová se spolkovými zeměmi shodla, hovoří o "zdravotnických rouškách".