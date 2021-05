Kara bude úpadek řešit reorganizací, vlastníky se mají stát Rinth a Natland

Hradec Králové - Věřitelé kožešnické obchodní společnosti Kara Trutnov dnes na jednání na hradeckém krajském soudu schválili řešení úpadku firmy reorganizací. Reorganizační plán, který by měl zachovat činnost Kary, sestaví největší věřitel, společnost Natland Pohledávková V. z investiční skupiny Natland. Řízení Kary by měl převzít její bývalý vlastník Zdeněk Rinth, který by se měl s Natlandem stát i novým vlastníkem Kary. Kara má 160 věřitelů, kteří po ní požadují 277 milionů korun, zjistila ČTK na soudu.

"Je to další podstatný krok k záchraně Kary. Budu Karu řídit tak, aby se ze situace co nejrychleji dostala," řekl ČTK Rinth s tím, že v Kaře by měl v rámci reorganizace získat většinový podíl. Uvedl, že je Kaře připraven poskytnout financování v řádech desítek milionů korun. Již například zaměstnancům Kary uhradil dlužné mzdy za únor a co nejdříve hodlá vyřešit i mzdy za březen a duben. Ke konci letošního ledna měla Kara 179 zaměstnanců. Do konce dubna jejich počet klesl na 157, z toho jich je 125 v Česku a 32 na Slovensku.

Co nejdříve chce Rinth otevřít dosud uzavřené prodejny Kary, které jsou především v obchodních centrech. "První prodejny by mohly otevřít do konce týdne," řekl Rinth. Kara měla v Česku 33 prodejen. Do konce dubna nájemní vztah skončil u 24 z nich, uvedl insolvenční správce Lukáš Vlašaný. Čtyři prodejny již Kara v obchodních centrech zcela vyklidila a zboží odvezla do skladu v Trutnově, v ostatních prodejnách její zboží zůstávalo . "Prodejen bude o pár míň, ale budeme mít pokrytou celou ČR, na pokračování (s pronajímateli prodejen) jsem domluven," řekl Rinth.

Ohlédl se i do minulosti. "V roce 2018 jsem Karu předával na zlatém tácu, kdy neměla žádné závazky, sezony byly zajištěné a měla téměř 30 milionů korun na účtě. Dnes řešíme tu samou firmu rozvrácenou, která má 270 milionů dluhů a složité personálního obsazení," uvedl.

Natland uvedl, že reorganizace je pro nezajištěné věřitele výhodnější než konkurz. Natland a Rinth disponují za Karou pohledávkou 167 milionů a mají ji ze dvou třetin zajištěnou majetkem Kary. Původně tuto pohledávku za Karou měla Česká spořitelna.

Pohledávky nezajištěných věřitelů by měly být uspokojeny z provozního zisku Kary, prodeje nepotřebného majetku Kary nebo z úvěru. Hlavní částí majetku Kary jsou zásoby zboží na prodejnách a ve skladech, ochranné známky, pohledávky, zařízení prodejen, skladový areál v Trutnově. Ocenění majetku teprve provede věřiteli dnes schválený znalec.

Insolvenční návrh na sebe podala Kara začátkem února. Uvedla, že její hospodaření negativně zasáhla omezení a mimořádná opatření vlády v souvislosti s šířením koronaviru. Firmu Kara od Rintha v roce 2018 koupila investiční skupina C2H podnikatele Michala Mičky. V insolvenci jsou i další Mičkovy firmy, například oděvní firma Pietro Filipi.

Nynější finanční situaci Kary insolvenční správce označil za kritickou. Konstatoval, že ekonomická situace Kary se zhoršovala před příchodem epidemie covidu tak, že se postupně z hrubého zisku 40 milionů korun v roce 2017 propadla předloni do ztráty šest milionů. Tržby měla předloni ve výši 389 milionů korun.

K reorganizaci Vlašaný uvedl, že by měla být výhodnější než konkurz, při němž by byl podnik prodán jako celek nebo po částech. Připomněl, že zajištění provozu firmy nebude možné bez dodatečného úvěrového financování a kvalifikovaného managementu. Pro schválení reorganizace dnes hlasovali všichni přítomní věřitelé.

Natland již v únoru oznámil, že se spojí s Rinthem, aby se společně pokusili Karu zachránit. Rinth se na přelomu března a dubna stal krátce i předsedou představenstva Kary. Do funkce jej jmenoval i z ní odvolal Mička. Rinth následně uvedl, že Kara pod Mičkovým vedením byla v insolvenci pasivní a nestarala se o chod podniku ani o zájmy věřitelů. Natland z pozice předsedy prozatímního věřitelského výboru v dosavadním průběhu insolvenčního řízení vyslovil podezření, že se Mička mohl při řízení Kary dopouštět protiprávního jednání. Poukázal například na transakce v rámci skupiny, za něž Kara údajně nedostala adekvátní protiplnění. Mička nařčení o protiprávnosti jednání odmítl, nařčení označil za nepodložená. Rinthovo odvolání z funkce zdůvodnil mimo jiné nejasnostmi kolem Rinthem tehdy předložené reorganizace Kary. Na insolvenční řízení od minulého týdne dohlíží krajské státní zastupitelství.

Sám Mička na sebe koncem dubna podal insolvenční návrh spolu s návrhem na oddlužení, v němž vyčíslil své osobní dluhy na nejméně 120 milionů korun. Mička Deníku N počátkem dubna řekl, že společnosti z konsorcia C2H mají dluhy za 800 milionů korun.