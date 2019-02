Praha - Společnost Kapsch se kvůli rozhodnutí antimonopolního úřadu o mýtném tendru obrátí na soud. Současný provozovatel mýtného systému nesouhlasí s dnešním rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který potvrdil platnost smlouvy mezi ministerstvem dopravy a konsorciem CzechToll/SkyToll. Úřad podle firmy porušil nejen vlastní rozhodovací praxi, ale i judikáty správního soudu či zásady Evropské komise. ČTK to řekl mluvčí firmy David Šimoník. Rakouská společnost už v minulosti avizovala, že spor může skončit u mezinárodní arbitráže nebo Evropské komise.

Antimonopolní úřad na konci loňského roku zamítl stížnost Kapsche proti mýtné smlouvě mezi vítězným konsorciem a státem. Kapsch argumentoval tím, že stát porušil předběžné opatření vydané ÚOHS, které mu zakazovalo smlouvu podepsat. Podle ministerstva dopravy ovšem předběžné opatření pozbylo platnosti. Předseda ÚOHS Petr Rafaj dnes prosincové rozhodnutí úřadu potvrdil a zamítl rozklad, který proti němu podal Kapsch.

"Zamítavé rozhodnutí předsedy ÚOHS nás nepřekvapilo, pouze potvrdilo dříve nastavenou linii první instance. Trváme na tom, že ÚOHS flagrantně porušil naše práva na spravedlivý a transparentní proces. Obrátíme se na nezávislý soud, aby o tom rozhodnul," řekl Šimoník.

Kapsch tvrdí, že antimonopolní úřad porušil vlastní rozhodnutí a předběžné opatření platí. Podle mluvčího firma v minulosti žádala po spojení všech řízení okolo mýta do jednoho řízení o vydání nového předběžného opatření. "Tehdy nám bylo ze strany ÚOHS sděleno, že by to bylo nadbytečné, neboť už přece předběžné opatření existuje," podotkl Šimoník s tím, že ÚOHS měl podobné ujištění podat i krajskému soudu, na který se Kapsch s žádostí o předběžné opatření také obrátil.

ÚOHS dnes oznámil, že předseda úřadu nesouhlasí s tvrzením Kapsche, že se předběžné opatření mělo vztahovat na celé společné řízení. Podle něj úřad platnost a účinnost předběžného řízení vyhodnotil správně a předběžné opatření tak přestalo platit po rozhodnutí ÚOHS, ve kterém neshledalo protiprávnost mýtného tendru. Rozhodnutí uvítalo ministerstvo dopravy i vítězné konsorcium. Přípravy nového mýtného systému tak budou pokračovat.

V mýtném tendru zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll, které uspělo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz.

ÚOHS se zadávacím řízením na systém elektronického mýtného začal zabývat z vlastní iniciativy v říjnu 2017. Právě v tomto správním řízení vydal předloni v listopadu předběžné opatření, které ministerstvu zakazovalo uzavřít s vítězem tendru smlouvu až do pravomocného rozhodnutí. V následujících měsících úřad zahájil na návrh Kapsche další čtyři správní řízení, které postupně spojoval do jednoho správního řízení, jež ukončil loni v září.

V prosinci ÚOHS zamítl návrh Kapsche na zrušení podepsané smlouvy a o několik dní později zastavil také řízení o námitkách. Zamítnutí námitek už Kapsch napadl žalobou u Krajského soudu v Brně.