Kapitulace sil bránících Mariupol nepřichází podle Kyjeva v úvahu

Kyjev - Kapitulace sil bránících ukrajinský Mariupol před útoky ruské armády nepřichází v úvahu, sdělila vicepremiérka země Iryna Vereščuková zpravodajskému portálu Ukrajinska pravda. Ke složení zbraní vybídla obránce přístavního města na jihovýchodě Ukrajiny ruská strana. Vereščkuková naopak vyzvala ruské vojáky, aby bez dalších odkladů otevřeli humanitární koridor, který by umožnil evakuaci civilistů ze města.

Z Rusy obléhaného Mariupolu se sice v neděli podařilo evakuovat 3985 lidí, ve městě ale dál zůstává většina z jeho přibližně 400.000 obyvatel. Nefungují tam dodávky elektřiny ani tepla, je problém s nedostatkem vody, potravin a léků. Město na pobřeží Azovského moře čelí intenzivnímu bombardování.

Ruský generál Michail Mizincev sdělil, že těm, kdo dnes složí zbraně, bude zajištěn bezpečný odchod do oblastí ovládaných Kyjevem. Podle Mizinceva budou humanitární koridory z města otevřeny od 10:00 moskevského času (8:00 SEČ).

"O žádné kapitulaci a složení zbraní nemůže jít řeč. Už jsme to dali ruské straně vědět," zdůraznila vicepremiérka Vereščuková.

Ruské ministerstvo obrany podle portálu Ukrajinska pravda adresovalo Ukrajině oficiální dokument, v němž vzneslo ultimátní požadavek, aby ukrajinští obránci opustili Mariupol.

"Má to osm stran, kde jsou i návraty do dějin a další nesmysly," sdělila také vicepremiérka. "Stejný dopis poslali OSN a Mezinárodnímu výboru Červeného kříže a doufali, že mezinárodní struktury začnou na Ukrajinu vyvíjet tlak. Ale to se nestalo. Mezinárodní výbor Červeného kříže i OSN chápou, že jde o manipulaci Ruska," dodala Vereščuková.

"Místo toho, abyste ztráceli čas psaním osmi stran, otevřete jednoduše koridor," vzkázala podle svých slov Vereščuková ruskému ministerstvu obrany.