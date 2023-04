Kapitánka hokejistek Mills po příletu z MS ocenila trenérku i její předchůdce

Praha - Kapitánka hokejové reprezentace Alena Mills po návratu z bronzového mistrovství světa ocenila kanadskou trenérku Carlu MacLeodovou, ale i její předchůdce, kteří se podíleli na budování ženského hokeje v Česku. Řekla to novinářům po příletu z Kanady, odkud se vrátil i asistent trenérky Dušan Andrašovský. Ten vidí hlavní zlepšení v sebevědomí hráček, na jehož posílení má velkou zásluhu Kanaďanka na české střídačce.

"Carla umí dodat velkou energii, pozitivitu. Je to velká motivátorka a skvěle mluví. Dokáže tým dát dohromady, nabudit," řekla Mills. Ve dvaatřiceti letech je nejstarší hráčkou českého národního týmu, s nímž za zhruba patnáct let prožila různé časy. "Jsem hrozně vděčná lidem, co tady byli před námi. Ať to byli trenéři, ať to byly holky, které si prošly tím bahnem, někdy jsme spadly i do nižších divizí. Bez tohohle bahna by nebyly ty úspěchy. Hrozně moc to pro mě znamená a jsem ráda, že toho můžu být součástí," svěřila se novinářům.

Vidí, jak se zvedá zájem o ženský hokej a jeho podpora. "Takže věřím, že to půjde jenom dopředu a přidáme cennější kovy než jenom ten bronzový," prohlásila odhodlaně. Rozšiřuje se základna, přicházejí mladé hokejistky. Mills měla na křídlech svého útoku sedmnáctiletou Terezu Pištěkovou a čtyřiadvacetiletou Kristýnu Pátkovou. "Holky jsou skvělé, mají skvělou budoucnost a potenciál, takže se fakt těším, co ještě přinesou do ženské reprezentace a ženského hokeje. Věřím, že to jsou tyto mladé holky, které budou posouvat ženský hokej ještě dál," uvedla.

Odstup od Spojených států amerických a Kanady, které vládnou ženskému hokejovému světu, se podle ní zmenšuje. "Potřebujeme s těmi týmy hrát, oni s námi musejí chtít hrát. To je přesně to, co tomu pomůže. V těchto zápasech získáme zkušenosti, zlepšujeme se. To je jediná cesta, aby se jim evropské týmy přiblížily," přemítala česká útočnice.

Asistent trenérky Andrašovský vidí největší rozdíl v kondici zámořských a českých hokejistek. "Příprava severoamerických holek je trošku jinde, to si musíme přiznat. My jsme možná lepší hokejistky, umíme lépe spolupracovat, ony mají prostě větší fyzičku, větší sílu," řekl. "Ale myslím si, že když bude čas, prostor a chuť na tom pracovat, tak je brzy dorovnáme i v tomto," doplnil.

Ocenil, že české hráčky k dovednostem přidaly větší sebedůvěru. "Začaly si víc věřit, než si věřily předtím. Když je výsledek na hraně, tak neztrácejí půdu pod nohama. V tom jsme silnější, než jsme byli v minulosti," popsal jeden z klíčových faktorů bronzových úspěchů. A podobně jako Mills si myslí, že za to hráčky vděčí kanadské trenérce. "Spolupráce s Carlou je nejlepší možná. Kdybych mohl být ještě hráč, tak bych chtěl být pod ní. Myslím si, že to oceňují," doplnil po dlouhém letu.

Přímo na palubě letadla už podle něj na oslavy nebyly síly, ale ještě v Kanadě si je české hokejistky užily naplno. "Je pravda, že v tom jsme hodně dobré. Lidi nám píšou, že milují naše oslavy. Bylo to skvělé - jak v létě, tak teď. Jsme na to skvělá parta. Nejvíc je slyšet Dominika Lásková, ta má ten svůj hlas, to mě někdy dostává," prozradila obránkyně Daniela Pejšová.