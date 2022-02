Kapitánem hokejové reprezentace bude v Pekingu Červenka

Peking - Kapitánem české hokejové reprezentace na olympijských hrách v Pekingu bude útočník Roman Červenka, jenž se představí pod pěti kruhy počtvrté. Jeho asistenty budou David Krejčí a Jakub Jeřábek.

"Jsou to zkušení kluci. Bavili jsme se o tom a rozhodli se takhle, přišlo nám to nejlepší. Roman už toho hodně absolvoval. Jednou v této roli byl a má k sobě skvělé asistenty," řekl asistent trenéra Martin Straka novinářům poté, co hlavní kouč Filip Pešán rozhodnutí realizačního týmu oznámil hráčům na ledě po skončení tréninku. "Někdy si kapitána volí hráči, ale chtěli jsme to rozhodnout. Byla to Filipova volba a myslím, že rozhodl správně," doplnil Straka.

Šestatřicetiletý Červenka byl kapitán reprezentace na mistrovství světa v roce 2018, na poslední akci, na které se před olympiádou představil. "Znamená to pro mě hodně. Na jednu stran je čest být kapitánem na olympiádě, na druhou těch kapitánů máme v týmu hodně a je jedno, kdo to céčko má. Dostal jsem ho já, ale osobně se pro mě nic nemění. Máme hodně lídrů," řekl Červenka, opora švýcarského klubu Rapperswil.

Aktuálně nejproduktivnější hráč tamní ligy je nejzkušenějším hráčem v současném Pešánově výběru. Odehrál za reprezentaci již 157 zápasů a vstřelil 41 gólů. V národním týmu bude kapitánem na velké akci podruhé v kariéře.

"V roce 2018 to pro mě byla nová zkušenost, céčko mně hodně svazovalo ruce. A jak se nedařilo, bylo to čím dál horší. Nezáleží mi na ničem jiném než týmovém úspěchu. Když nebudeme (úspěšní), tak co si budeme povídat: u vás a u veřejnosti to nedopadne dobře," řekl mistr světa u roku 2010 médiím. "Ve finále je to jedno. Soustředím se na to, aby nám to šlapalo. Dlouho jsme nehráli a začátek bude důležitý," podotkl Červenka.

Odchovanec pražské Slavie, který startoval na osmi světových šampionátech, nepatří mezi "nejupovídanější" hráče. Podle Straky to ale není problém. "Ví, kdy je čas, aby něco řekl. O to se nebojím. Nejde o to řečnit pořád, ale vystihnout ten správný moment. Tohle Červus umí, stejně jako jeho asistenti. Je tam ale víc tahounů, třeba i Kovy (Jan Kovář)," dodal Straka, který byl v minulosti také kapitánem národního týmu.