Kapitán Slovácka Kadlec si přeje, aby se problémy s letadlem přetavily ve výhodu

Brno - S klidem zkušeného bývalého reprezentanta přijal kapitán fotbalistů Slovácka Michal Kadlec skutečnost, že jeho tým neodletěl dopoledne do Stockholmu k odvetě 4. předkola Konferenční ligy. Kvůli problémům s letadlem byla výprava ještě vpodvečer v Brně. Podle Kadlece je to tak možná i lepší a důležité bude, jak se s nečekanou situací vypořádají v hlavách sami hráči.

Slovácko v prvním zápase doma vyhrálo 3:0 a vytvořilo si před odvetou slibnou výchozí pozici k tomu, aby poprvé postoupilo do skupiny jednoho z hlavních evropských pohárů.

"Nějaká komplikace to je, ale do zápasu zbývá hodně času. Fenerbahce to o kolo dřív mělo podobně, absolvovalo předzápasový trénink doma a teprve pak letělo k nám," řekl Kadlec v nahrávce pro média na letišti v Brně, kde tým čekal ještě po 19:00 na upřesnění času odletu.

"Musíme se s tím poprat. Čekáme celý den, co se bude dít. Měli jsme oběd, trénink i večeři v Brně. Možná je to tak i lepší. Musíme si to v hlavách nastavit tak, abychom to přetavili v naši výhodu," řekl sedmatřicetiletý stoper.

Slovácko každopádně přijde dnes o trénink ve Friends Areně, kterou si otestuje až v den zápasu. "Stadion je to nádherný, já jsem tam hrál s nároďákem, byla tam úžasná atmosféra," prohlásil Kadlec, Na stadion ale nemají dobré vzpomínky současní reprezentanti, kteří na něm na jaře prohráli v baráži o MS se Švédskem 0:1 v prodloužení.

Kadlec věří, že zklamání se v případě Slovácka nebude opakovat. "Vedeme v poločase 3:0, určitě nebudeme hrát žádného zanďoura, užijeme si to a uděláme vše, abychom postoupili," dodal.

Nijak ho nevyvádí z míry ani skutečnost, že AIK vyměnilo po porážce v Uherském Hradišti trenéra a s novým koučem Henokem Goitomem vyhrálo v lize v Norrköpingu 4:2. "Mně osobně je jedno, co se děje u nich, spíš se soustředíme na vlastní výkon a na to, co umíme my. Asi nás budou chtít dostat pod tlak, budeme se snažit jim to zkomplikovat a po utkání slavit postup," dodal Kadlec.