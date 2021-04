Kapitán Liberce Jelínek dostal dvouzápasový trest za faul na Stránského

Ilustrační foto - Čtvrtfinále play off Tipsport extraligy - 4. zápas: Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 23. března 2021 v Hradci Králové. Petr Jelínek z Liberce se raduje z gólu.

Ilustrační foto - Čtvrtfinále play off Tipsport extraligy - 4. zápas: Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 23. března 2021 v Hradci Králové. Petr Jelínek z Liberce se raduje z gólu. ČTK/Taneček David

Praha - Hokejový útočník Petr Jelínek z Liberce dostal dvouzápasový trest za faul na Matěje Stránského ve druhém finále play off extraligy. Kapitán Bílých Tygrů tak nuceně vynechá čtvrteční i páteční utkání série proti Třinci na ledě Severočechů.

Šestatřicetiletý Jelínek fauloval Stránského v pondělním zápase na třineckém ledě ve 36. minutě, kdy jej zasáhl do hlavy. Rozhodčí Pavel Hodek a Antonín Jeřábek jej vyloučili na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku, předseda disciplinární komise Viktor Ujčík mu navíc dnes zastavil činnost a udělil pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu.

"Zákrok byl veden na protihráče, který nebyl v držení kotouče, a to levým ramenem ve snaze zabránit mu v napadání. Hráč při něm neoddělil ruku od těla ani významně nezvýšil rychlost, nade vši pochybnost však při střetu zasáhl primárně hlavu protihráče," uvedl Ujčík v tiskové zprávě s tím, že třinecký útočník atak neočekával a nemohl se tak bránit.

Třinec vede ve finálové sérii hrané na čtyři výhry 2:0 a v Liberci tak může slavit obhajobu titulu.