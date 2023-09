Kapitán Kladna Plekanec: Věřím, že se nám podaří udělat lepší výsledky

Kladno - Kladenský kapitán Tomáš Plekanec od návratu do mateřského klubu po dlouholetém působení v NHL v roce 2019 pomohl Rytířům dvakrát k návratu do hokejové extraligy a v posledních dvou sezonách naopak v baráži k setrvání mezi elitou. Kvůli pandemii koronaviru si play off nezahrál ani v sezoně 2019/20 při angažmá v Kometě Brno. Čtyřicetiletý centr a hlavní tahoun Kladna by si přál konečně klidnější sezonu alespoň s předkolem play off.

"Pro nás nemůže být jiný cíl, než se vyhnout baráži a pokusit se udělat předkolo play off. Potom už se víceméně může stát cokoliv," řekl Plekanec novinářům. "Přišlo pár kluků, kteří mají zkušenosti. Věřím, že je budeme ukazovat, a snad se přidá i pár mladých hráčů, které máme, a podaří se nám dělat lepší výsledky."

V minulém ročníku byl Plekanec s 49 body za 16 branek a 33 asistencí z 52 utkání třetím nejproduktivnějším hráčem extraligy a za vítězem Martinem Růžičkou z Třince zaostal jen o tři body. "Cítím se docela dobře, uvidíme ale spíš v sezoně. Příprava je přeci jen úplně jiná. Až se rozběhnou zápasy a všechno si tak nějak sedne, tak může člověk tak nějak řešit, jak se cítí a jak to vypadá," uvedl před dalším ročníkem, na který je natěšený. "Kdybych se netěšil, tak nehraju a skončil bych," usmál se Plekanec.

Vedle jednapadesátiletého hrajícího majitele Jaromíra Jágra či devětatřicetiletého Jakuba Klepiše bude mít u sebe v kabině další zkušené hokejisty. Tým Rytířů doplnil vítěz Stanleyova poháru z roku 2013 s Chicagem Michael Frolík. Ostřílení jsou také další navrátilec Jakub Strnad či Richard Jarůšek.

Do útoku přišli Denis Kusý a Kanaďan Deven Sideroff, do obrany Američan Chris Martenet a Tadeáš Hejda s Karlem Klikorkou ze Slavie. Naopak odešli beci Oskars Cibulskis, Kristaps Sotnieks, Martin Kehar a útočníci Adam Kubík, Miroslav Indrák, Albert Michnáč, Ladislav Zikmund a Švéd Adam Brodecki.

Podle Plekance lze obměnu hodnotit až v průběhu sezony. "Těžko říct. Uvidíme, jak se to rozběhne. Přeci jen příprava a hlavní soutěž je něco jiného. Na to bych si asi počkal. Určitě budeme chtít hodně sázet na zkušenosti, ale aby to bylo doplněné rychlostí mladších hráčů," prohlásila letitá opora Montrealu i české reprezentace.

Doufá, že Frolík bude po menším zranění brzy v pořádku a brzy si přivykne na prostředí v Kladně po návratu po 19 letech. Navíc v létě ještě trávil čas s rodinou v USA. "Frolda tu chvíli nebyl a teď měl nějaké menší zranění. Uvidíme, jak se bude cítit. Přišel nově, tak to poznává. Tady je to úplná jiná struktura toho všeho. Bude se to během roku nějakým způsobem tvarovat. Je tady Jarda (Jágr), který s námi funguje jako hráč i částečně jako trenér. Je to majitel pro všechny kluky, takže v tom je to trošičku specifické prostředí než kdekoliv jinde," podotkl Plekanec.

Doufá, že si třetí rok po sobě nezopakuje baráž a více než šestitýdenní čekání na ní po základní části. "Je to náročné. Já vždycky poslouchám hlasy, jak je to pro extraligu jednodušší. Já si to nemyslím, ale je to každého názor. Každopádně pro nás je klíčové se tomu vyhnout a hrát aspoň předkolo," zdůraznil Plekanec.