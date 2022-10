Kapitán Kadlec věří, že se Slovácko do pohárové Evropy vrátí

Uherské Hradiště - Kapitán Slovácka a jeden z nejzkušenějších hráčů týmu Michal Kadlec věří, že se fotbalisté z Uherského Hradiště do pohárové Evropy brzy vrátí. V dnešním utkání Evropské konferenční ligy s Kolínem nad Rýnem vítěz českého poháru prohrál 0:1 a kolo před koncem ztratil naději na postup z vyrovnané skupiny D.

"Konfrontace s takovým týmem nám ukázala, že jsme se nemuseli schovávat. Říkal jsem to do německé televize, aby si Slovácko zapamatovali, že je to pojem a do pohárové Evropy se jednou vrátí," řekl sedmatřicetiletý hráč, který prožil značnou část své bohaté kariéry v Leverkusenu a po dnešním utkání mluvil i před kamerami německé televize RTL.

Kadlec ocenil i to, jak se klub v roli nováčka vypořádal s pořádáním zápasů skupiny Konferenční ligy. "Před rokem nikdo tady nevěděl, jak poháry fungují, jak se organizují. Je škoda, že tato cesta nyní končí, ale doufejme, že to nebylo naposledy, co bylo Slovácko v evropských pohárech," zopakoval.

Klíčovými momenty dnešního zápasu byly dvě kolínské penalty, tu první Nguyen chytil, kapituloval až při druhé z kopačky Dudy v 82. minutě. "Já jsem ty penalty ještě na videu neviděl, ale hned po té první mi gruzínský sudí říkal, že byla tisíciprocentní. To se mi na první pohled nezdálo. Po té druhé zase pískal to, co předtím ne. Ale nic s tím nenaděláme," dodal stoper, který žákovská léta strávil v Německu, kde jeho otec Miroslav hrával bundesligu za Kaiserslautern.

Podle Kadlece mladšího by zápasu víc slušela remíza. "Byl to vyrovnaný zápas, ale štěstí se nepřiklonilo na naši stranu. Jsme zklamaní, že jsme se nepoprali víc o postup, když jsme se vrátili výhrou v Nice do hry. Na druhou stranu, hráli jsme proti bundesligovému celku, který skončil na jaře šestý či sedmý a drželi jsme s ním krok. Škoda, že jsme to nepřetavili ve vyrovnání, závěr byl hodně emoční," uvedl Kadlec.

Zápas byl ve čtvrtek kvůli silné mlze po sedmi minutách přerušen a dohrával se dnes od 13 hodin. "Měli jsme v 9:30 takový snídaňo-oběd, museli jsme to akceptovat, časově to nebylo moc příjemné. Ve čtvrtek se hrát nedalo, to by nebylo regulérní. Ale lidi přišli i dnes, za to je jim třeba poděkovat," prohlásil Kadlec.