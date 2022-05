Kapitán hokejistů Červenka: Věříme si, máme sílu, teď ji musíme jen ukázat

Tampere (Finsko) - Kapitán českých hokejistů Roman Červenka má velkou touhu ukončit čekání národního týmu na medaili z velké akce. To trvá již od mistrovství světa 2012, kde Češi získali bronz. Pro šestatřicetiletého útočníka švýcarského týmu Rapperswill-Jona je dokonce ještě o rok delší, neboť na šampionátu tehdy nehrál, má ale medaili stejné hodnoty z MS 2011 v Bratislavě.

Červenka touží neúspěšné období českého hokeje utnout i proto, že sám byl na řadě akcí, kde se český tým na stupně vítězů nedostal. "Nechcete tohle opakovat pořád dokola. Takže o motivaci není ani potřeba mluvit. Je tam a je velká. Myslím, že je to dobrá věc - čím je tým hladovější, může vám to pomoci. Ale vždycky tam jsou dva týmy, které potřebujete v play off porazit. My si každopádně věříme, sílu máme. Teď ji jen ukázat," prohlásil Červenka v rozhovoru s novináři.

Přes všechno, co už má mistr světa z roku 2010 v bohaté kariéře za sebou, vnímá čtvrteční čtvrtfinále proti Německu v Helsinkách jako výjimečný zápas. "Je to pro mě velký zápas. A je to i cítit v celé kabině. Všichni chceme prolomit to české čekání na úspěch. Chystáme se na Německo a uděláme všechno, abychom to zvládli," uvedl Červenka.

"Musíme chtít tenhle zápas vyhrát tak moc, že ze sebe potřebujeme vydat to nejlepší. Nečekat, co udělají Němci. Naopak je důležité si jít za vítězstvím od první do poslední minuty. Musíme chtít vyhrát svojí hrou a ne jen čekat, co se stane. Když se to pak povede a jste mezi nejlepší čtyřkou, dostanete odměnu za celou práci na mistrovství. Věřím, že tohle si uvědomujeme všichni a snad to podle toho bude ve čtvrtek vypadat," přál si Červenka.

Lehká nervozita je podle kapitána v pořádku. "Na ní není nic špatného, každý to má trochu jinak. Když se pak ale hodí puk, tak už hrajete a je to pryč. Já to vidím tak, že zásadní je, ať jsme mentálně nachystaní odevzdat všechno. Když uděláte všechno, abyste byli na zápas nachystaní, pak nastoupí automatismy. Zásadní je být připravený fyzicky i mentálně, od toho se odvíjí zbytek," uvedl Červenka.

Z vlastních zkušeností ví, že není podstatné, co prožil tým před vyřazovacími boji a jak do nich vlastně došel. "Ty cesty jsme měli docela různé. Někdy tam byla skvěle odehraná skupina a skončilo se ve čtvrtfinále. Jindy se muselo vyhrát poslední zápasy, abychom se tam vůbec dostali a pak se čtvrtfinále zvládlo. Nebo to taky na turnaji bývalo jak na houpačce," vzpomínal Červenka.

"Těch cest je hodně. Hlavní ale vždycky je, že co bylo, se maže. Je tam jeden zápas. A kdo bude víc chtít, ten jde dál. Je třeba počítat s tím, že Němci budou také nachystaní, čeká nás těžký a úporný soupeř. Věřím, že ten zápas ale zvládneme," dodal Červenka.

Čím jsou hráči starší, tím podle něj cítí větší zodpovědnost. "Jako mladší si tohle třeba tak nepřipouštíte. Ale taky je potřeba vidět, že tenhle zápas nám nevyhraje nikdo sám, my starší, nebo mladí. Víte, co tenhle zápas vyhraje? Že do něj jdete jako tým, všichni si dovedete všude pomáhat, v každé herní situaci tam být spolu. Jenom tak můžeme uspět," prohlásil Červenka.