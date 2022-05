Kapitán fotbalové Sparty Dočkal ukončí po sezoně ve 33 letech kariéru

Praha - Kapitán fotbalové Sparty Bořek Dočkal ukončí po sezoně ve třiatřiceti letech hráčskou kariéru. Poslední zápas odehraje 18. května ve finále domácího poháru proti Slovácku. Bývalý reprezentační záložník o tom informoval ve videu na klubovém twitteru.

"Chtěl bych oznámit, že finále poháru na Slovácku bude můj poslední zápas profesionální kariéry," řekl Dočkal.

"Slušelo by se tímto poděkovat jednak klubu a lidem v něm za ty roky, které jsem tu měl možnost strávit, fanouškům za jejich podporu a za to, že díky nim se vztah ke klubu za ty roky roky neustále prohluboval, a v neposlední řadě samozřejmě i rodině. Jsem všem vděčný za to, že jsem ty roky ve Spartě mohl strávit a vážím si toho," dodal.