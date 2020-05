Kapely Iron Maiden ani Guns N' Roses letos v Praze nevystoupí

Praha - Britská heavymetalová skupina Iron Maiden ani američtí rockeři Guns N' Roses v Praze kvůli celosvětovým opatřením proti koronaviru letos nevystoupí. Koncert Iron Maiden, který byl původně naplánován na 7. července na Sinobo Stadium, byl přeložen na 15. června 2021. Guns N'Roses odložili na zatím neoznámený termín celé své evropské turné včetně pražského koncertu, který se měl uskutečnit 19. června na letišti v Letňanech. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nové termíny, oznámila na svých stránkách pořádající společnost Live Nation.

Skupina Iron Maiden měla Prahu navštívit v rámci turné s názvem Legacy Of The Beast Tour, do Prahy se měla vrátit po dvou letech. Její předloňský pražský koncert navštívilo podle pořadatelů 30.000 lidí a několik stovek fanoušků sledovalo vystoupení za plotem letištního areálu v Letňanech. Předtím kapela vystoupila v Praze v červenci 2016 na fotbalovém stadionu Eden a koncert navštívilo přibližně 28.000 lidí.

Iron Maiden jsou považováni za jednu z nejvlivnějších metalových kapel. Prodali téměř 90 milionů alb a odehráli přes 2000 vystoupení v 58 zemích po celém světě. Dosud vydali 16 studiových desek.

Guns N' Roses se do pražských Letňan měla vrátit při příležitosti svého turné Not In This Life Time World Tour. Americká rocková kapela v Letňanech pro téměř 50.000 diváků zahrála 4. července 2017. "Naše nadcházející evropské turné se bohužel neuskuteční. Situace se mění každý den a my chceme udržet naše fanoušky, členy týmu a skupinu zdravé a v bezpečí. S promotéry v jednotlivých městech tvrdě pracujeme na dalších krocích, a co nejdříve vydáme další oznámení. Děkujeme za trpělivost, společně to zvládneme a těšíme se brzy na viděnou," vzkázala fanouškům kapela, jejíž začátky sahají do roku 1985.

Guns N' Roses dva roky po svém vzniku zaujali nahrávkou Appetite for Destruction, která se ve své době stala nejprodávanějším americkým debutem všech dob. Po celém světě se prodalo více než 30 milionů kopií. V roce 1991 následovala sedminásobně platinová alba Use Your Illusion I a Use Your Illusion II. Zatím poslední album Chinese Democracy kapela vydala v roce 2008.

Rušení a přesouvání koncertů by mohlo znamenat ztrátu pro největšího světového pořadatele koncertů, společnost Live Nation. Většina jejích akcí se má v České republice uskutečnit během června a července. Jsou mezi nimi vystoupení zahraničních hvězd jako Aerosmith, Kiss, Lenny Kravitz nebo One Republic. Společnost již musela například odložit koncert kanadské zpěvačky Avril Lavigneové, Stinga nebo kapely My Chemical Romance.