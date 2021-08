Kapela Wohnout slaví 25. výročí svého vzniku, velké oslavy ale nechystá

Praha - Kapela Wohnout, která slaví čtvrtstoletí své existence, vydává nové album, ale nepřipravuje žádné velké oslavy jubilea. Chystané podzimní turné k novému albu nazvanému Huh! se nebude lišit od jejích běžných koncertů. Skupina na turné plánuje představovat nové písně, ke kterým postupně natáčí videoklipy. V rozhovoru s ČTK to řekl kytarista a spoluzakladatel Wohnoutu Jan Homola.

"Žádnou velkou akci nechystáme, my nejsme slavící kapela, i narozeniny jsou pro nás s bráchou nutnou povinností se sejít u oběda," uvedl Homola, který kapelu založil v roce 1996 v prostředí skateboardových nadšenců společně s bratrem Matějem. Sestavu dále tvoří baskytarista Jiří Zemánek a bubeník Fenek Steiner.

Křest alba Huh! se uskuteční 5. září ve Skate parku na Štvanici v rámci skateboardové soutěže Mystic cup. Se skateboardingem mají oba Homolové mnoho společného. Vedle toho, že na "prkýnkách" už mnoho let jezdí, Matěj Homola před pěti lety ve Skate parku představil svoji knihu o českém skateboardingu v letech 1985 až 2000 s názvem Chci bejt jako oni. Matěj Homola vystudoval fotografii a dokumentováním skateboardingu se v minulosti zabýval.

Některé nové písně Wohnout představuje již nyní na sérii letních koncertů. Například na festivalu Barvy léta v Poděbradech 17. července kapele aplaudovalo téměř 3000 fanoušků. "Konečně to byl pořádný 'fesťák', bylo vidět, že jsou lidé hladoví po podobných akcích," konstatoval Jan Homola. "Návštěvnost je teď nižší než před lockdownem, ale lidé jsou takoví euforičtější. Míváme pocit, jako bychom začínali, dostáváme se teď na místa, kde jsme třeba nikdy nehráli, i když se nám zdálo, že taková už nejsou. Spousta klubů zanikla a nová místa se zase objevila," dodal.

Současný program začíná novou písní Umění, ke které minulé léto natočili videoklip. Vybrat na hodinu a půl trvající program písně z deseti desek není pro kapelu snadné. "Lidé chtějí slyšet hity, my chceme hrát to, co nás baví. Přemýšlím, že jestli budeme mít jednou dvacet desek, tak dáme spravedlivě z každé jednu písničku. Zatím program vybíráme tak nějak spontánně," sdělil Homola.

Žádné vystoupení Wohnoutu se však neobejde bez jejich nejúspěšnější písně Svaz českých bohémů. "Nejhorší je, když si ji lidé přejí od začátku koncertu, teď dáváme bohémy jako přídavek. Každá kapela má to své 'prokletí' jednoho hitu," konstatoval Homola.

Kapela Wohnout i přes komplikace, které jí způsobila protipandemická opatření, fanoušky zásobovala obsahem na svých sociálních sítích, kde nabízela videoblogy jednotlivých členů kapely. Na protipandemická opatření reagovali například písní Jsme na zkoušce v roušce, ve které hostují kamarádi z ostatních kapel. V době, kdy nemohli vystupovat, připravovali novou desku a Jan Homola se mimo jiné věnoval výtvarnému umění, jeho bratr Matěj se zabýval sochařstvím, baskytarista Zemánek rozvážel jídlo a bubeník Steiner vyučoval hudbu.

"Sice se nám rozsypala strategie našich koncertů, ale cítil jsem to i jako zdravotní odpočinek. Člověk měl najednou volné víkendy a životní styl byl trochu jiný. Rozhodně jsme se z toho s bráchou nehroutili, to mám po rodičích. Nepamatuju jsi, že by si někdy na něco stěžovali. Jsou horší věci, covid není druhá světová válka," dodal Jan Homola.