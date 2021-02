Kapela Sto zvířat omladila sestavu a čeká na možnost živého hraní

Skupina Sto zvířat (na snímku z 11. prosince 2020), která loni oslavila tři desítky let existence na tuzemské hudební scéně, omladila sestavu a čeká na možnost živého vystupování.

Skupina Sto zvířat (na snímku z 11. prosince 2020), která loni oslavila tři desítky let existence na tuzemské hudební scéně, omladila sestavu a čeká na možnost živého vystupování. ČTK/Michal Linhart

Praha - Skupina Sto zvířat, která loni oslavila tři desítky let existence na tuzemské hudební scéně, omladila sestavu a čeká na možnost živého vystupování. Po natočení alba s názvem 30 let testováno na lidech kapelu opustili Jan Beruška Šobr (kytara), Willy Versteeg (baskytara) a Miki Nop (bicí), kteří mají nový soulový projekt. Na jejich místa nastoupili Jakub Červinka, Jan Neruda a Jakub Nývlt. ČTK to dnes řekl kapelník skupiny Jan Kalina.

"Mám teď výrazně mladší kapelu, než jsem kdy měl. Já pochopitelně kazím věkový průměr, ale mám s těmi mladými společnou nesnesitelnou touhu si konečně zahrát, a to pochopitelně naplno, naživo a nahlas," uvedl Kalina.

Album 30 let testováno na lidech vydala kapela loni v říjnu. Posluchači na něm najdou 12 nových písní s texty Tomáše Belka. Hudebně jde o směs žánrů ska, rocksteady, swingu a dalších žánrů. Nová deska vyšla po šesti letech od alba Ministerstvo mýho nitra a po čtyřech letech od doprovodu sólového projektu zpěvačky Jany Jelínkové pod názvem Dáma s čápem. Chystané turné, které mělo začít 6. listopadu v Liberci, skupina Sto zvířat již vzhledem k protipandemickým opatřením neabsolvovala. "Ta zpocenost a lehká dekadentní zatuchlost českých rockových klubů a kulturáků mě strašlivě chybí. Pevně věřím, že je před námi ještě množství "zvířecích" koncertů a festivalů," podotkl Kalina.

Členové skupiny Sto zvířat v současné době chystají streamovaný koncert do filipínské Manily, který by se měl uskutečnit v březnu, a také dokončují klip k nové písničce Rodinný foto. Součástí sestavy zůstává dechová sekce ve složení Pablo Herzog (trubka), Martin Kachna Líska (trombon) a Jiří Hanzlík (barytonsaxofon).

Skupina vznikla v roce 1990 ze studentské kapely Matěj Čech a představila se pražskému publiku podzimním dvojkoncertem v Malostranské besedě. Zatím natočila 17 klipů a odehrála více než 2300 koncertů v tuzemsku i zahraničí. "Nejdůležitější je pro kapelu těch deset let mezi dvacátým devátým a třicátým rokem života," konstatoval u příležitosti jejího 30. výročí textař Tomáš Belko.