Kapela Slza stihla vydat novou desku, koncerty musela přeložit

Praha - Kapela Slza nové album označené číslicí 3 stihla dokončit ještě před vyhlášením opatření proti šíření koronaviru. Nahrávka, jejíž prvních 500 číslovaných a podepsaných předobjednaných kusů fanoušci již vykoupili, vyjde 24. dubna. Nové písničky ale kapela nestihla představit na koncertech, vzhledem k nouzovému stavu musela dvojice Lukáš Bundil a Petr Lexa jarní koncerty přeložit na září a říjen. Hudebníci to dnes uvedli v rozhovoru s ČTK.

"Nikdo neví, jak je to s kamennými obchody, takže nejlepší způsob, jak album s novými skladbami získat, je přes e-shop nebo na digitálních servisech. Turné k desce je samozřejmě v plánu, vzhledem k situaci to nevíme přesně, ale plánujeme ho na podzim tohoto roku," řekl zpěvák Petr Lexa.

Slza na této desce změnila způsob autorství a produkce. Album 3 je první, na které se zpěvák Lexa podílel jako spoluautor hudby a textů, jejich autorem byl na předchozích dvou albech Ondřej Ládek známý jako Xindl X. "Nově píšu texty a Ondřej (Xindl X) mi je trochu koriguje, takže tam je pořád znát jeho ruka. V textech se protnuly mé zkušenosti," sdělil Lexa. "Vedle toho, že hudbu se mnou začal psát i Petr, jsme začali spolupracovat se zahraničními producenty, z nichž se Oliver Som podílel i autorsky," doplnil kytarista a skladatel Bundil.

Zatímco předchozí alba s Bundilem produkoval Dalibor Cidlinský jr., na novince spojila Slza síly s britskými producenty Oliverem Somem, Eddem Hollowayem a Nickem Atkinsonem. "Souvisí to s tím, že jsme se od začátku k zahraniční hudbě hlásili, byla pro nás největší inspirací. Tak jsme si řekli, proč to nezkusit. Zjistili jsme, kteří z producentů dělali na naších oblíbených aktuálních deskách a obeslali je s žádostí o spolupráci. A k našemu překvapení se nám mnozí ozvali zpátky," uvedl Bundil. "Mají velký nadhled a udávají trendy hudby. Ve zvuku, aranžích a vůbec ve všem jsou aktuálnější a zkušenější. Už léta pracují na tom, co my teď objevujeme," dodal.

Vzhledem k nucené přestávce, která možná zasáhne i festivalovou sezonu, členové Slzy nyní zabývají svými koníčky. "Asi jako všichni, kdo měli v těchto dnech koncertovat, mám více volného času, takže čtu a trhám plevel na zahradě," uvedl Bundil. Jeho kolega se vedle čtení věnuje video tvorbě a vaření. "Rád vařím, teď mohu zkoušet recepty, ke kterým jsem se dlouho odhodlával," podotkl Lexa.

Kapela Slza je držitelem ocenění objev roku v anketě Český slavík. V roce 2014 se proslavila písní Lhůta záruční. O rok později vydala debut Katarze a na podzim 2017 druhé studiové album Holomráz. Jejich videa mají na youtube stotisícová zhlédnutí. Na koncertech s nimi hrají i další hudebníci, kteří ale nejsou stálými členy skupiny.